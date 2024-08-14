異形羅穆盧斯︱女二童星出身成魅力少女　曾主演變形金剛做廢鐵妹

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）今年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus），由開創系列的大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）出任監製，《鬼玩人》（Evil Dead）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導，將於本周四（15日）在香港上映。《異形：羅穆盧斯》亦為系列第二度更換女主角，由26歲新生代演員Cailee Spaeny主演，與更年輕的另一位演員Isabela Merced一同作為女主角。

《異形：羅穆盧斯》監製列尼史葛（右三）攜同導演及一眾主演亮相首映禮。（視覺中國）

Isabela Merced為《異形：羅穆盧斯》的第二女主角。（視覺中國）

現年23歲的Isabela Merced已相當有少女惑力！（視覺中國）

現年23歲的Isabela Merced已相當有少女惑力！（視覺中國）

相比此前曾主演《美帝崩裂》（Civil War）的Cailee Spaeny，第二女主角Isabela Merced的銀幕足跡或許更為觀眾熟知。現年23歲的Isabela Merced為童星出身，拍攝過一系列電視劇與電視電影後跨界大銀幕，曾參演《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight）飾演一位在戰地執拾廢鐵、與破爛變形金剛為伍的少女，在劇情中與男主角麥克華堡（Mark Wahlberg）對手戲份甚多，成為她較早期的銀幕代表作。

現年23歲的Isabela Merced為童星出身，曾參演《變形金剛：終極戰士》。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

Isabela Merced在《變形金剛：終極戰士》飾演一位在戰地執拾廢鐵、與破爛變形金剛為伍的少女。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

Isabela Merced在《變形金剛：終極戰士》飾演一位在戰地執拾廢鐵、與破爛變形金剛為伍的少女。（《變形金剛：終極戰士》電影劇照）

此後，Isabela Merced亦曾參演《毒裁者2：無法無天》（Sicario: Day of the Soldado）等作品，磨練其演技。但Isabela轉眼已成為一位亭亭玉立的少女，今年初更與女神Sydney Sweeney合演超級英雄電影《蜘蛛夫人》（Madame Web），以全新少女惑味甚濃的形象登場，她的小麥色肌膚、曲線玲瓏的身材與叛逆態度讓觀眾印象甚深，相信在《異形：羅穆盧斯》上映後，將會有更多機會繼續亮相大銀幕。

Isabela Merced於《毒裁者2：無法無天》裡戲份甚多。（《毒裁者2：無法無天》電影劇照）

Isabela Merced作為小女主角，有許多磨練演技的機會。（《毒裁者2：無法無天》電影劇照）

Isabela Merced成為《蜘蛛夫人》裡其中一位女蜘蛛俠。（《蜘蛛夫人》電影劇照）

Isabela Merced今年初在《蜘蛛夫人》裡已相當吸引眼球！（《蜘蛛夫人》電影劇照）

Isabela Merced在電影裡的角色相當反叛鮮明！（《蜘蛛夫人》電影劇照）