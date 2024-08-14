破浪男女｜吳慷仁衝擊電檢尺度　正面全裸登場︰很舒服的狀態

堪稱台灣影史歷來最大尺度的色慾愛情電影《破浪男女》，香港將於9月26日上映。電影在台灣上映時，引起極大迴響，事關電影是探討台灣都會男女的網路約炮文化，當中涉及跨性別人士、同性戀、三人行性愛（3P）、施虐與受虐（SM）、綁縛與調校等，而金馬影帝吳慷仁在戲中更會作正面全露演出，吳慷仁坦言當初沒看劇本就接演，當下得知電影內容後，其實跟廣大觀眾一樣驚訝！



吳慷仁憑《富都青年》奪得金馬影帝，今次在《破浪男女》，破格飾演情聖一角。（《破浪男女》劇照）

揭開台灣約炮文化背後

本片是導演楊雅喆，今次是繼《第54屆金馬獎》最佳劇情片《血觀音》，7年後的最新力作，突破台灣本土電影尺度，製作一部「床邊成人童話」，以唯美又詩意的手法，探討現代人性與愛的關係。電影由金馬影帝吳慷仁配搭《青春18×2通往有你的旅程》劉主平、《紅衣小女孩》梁湘華和《濁水漂流》柯煒林，四位主角幕前都毫無保留而自然流露，性感又感性地演繹「最美的愛情動作片」。

吳慷仁在戲中更是單親爸爸。（《破浪男女》劇照）

電影瞄準台灣都會男女的網路約炮文化，大膽而廣泛地涉獵了各種與性相關的話題，包括兩性以外的第三性之一跨性別人士、同性戀、三人行性愛（3P）、施虐與受虐（SM）、綁縛與調校（Bondage & Discipline）等等。導演楊雅喆希望穿透這些性愛的表象，往現代男女的靈魂深處追問︰「性愛是否並不是止於生殖器的歡愉而更多的是大腦內的活動？」

礙於預告尺度所限，所呈現的畫面已經非常克制。（《破浪男女》預告截圖）

吳慷仁挑戰正面全裸︰我當下全裸走過去沒有疑問

然而率先進入觀眾眼球的是《破浪男女》演員們自然的裸體，吳慷仁更是從影以來首次正面全裸登場，堪稱芸芸港台知名男影星中唯一的一人，因此難免成為大眾焦點。吳慷仁坦言當初沒看劇本就接演，當下得知電影內容後，其實跟廣大觀眾一樣驚訝！但對於要幕前正面全裸，吳慷仁表示並不尷尬：「拍攝的人心態很重要，如果有所顧忌，在作品中大家也會看到。影視作品很誠實，我當下全裸走過去沒有疑問，很舒服的狀態。」吳慷仁亦是首次飾演情聖角色，同時又是離婚的單親爸爸，片中他享受周旋於眾多性伴侶之間，文藝又多情，「冧女」、挑逗、情慾告白樣樣齊，並有多場激情床戲。

戲中不乏性愛場面。（《破浪男女》預告截圖）

另外三位主角劉主平、梁湘華、柯煒林在《破浪男女》中也是尺度大開的演技大戰。劉主平飾演愛約炮的小綠，她在戲中是一位跨性別女性，對性的態度開放，對性高潮更充滿好奇。但對劉主平來說，最難演的反而不是床上戲， 而是水底戲！因為是情慾內容，但在水中要閉氣又要放鬆表情，她回憶說：「那些模特兒老師超厲害，把體位變成像跳舞！因為安全起見，我們每次拍攝都有限制時間，每次三個八拍，但對我來說跟一輩子一樣久。」

女主角劉主平有不少大膽戲份。（《破浪男女》預告截圖）

導演因為看過《濁水漂流》而邀他合作，這也是他的台灣電影處男作。（《破浪男女》劇照）

另一女主角梁湘華飾演的白Q，卻要透過 SM 的過程找到快感和救贖，其中一幕她被綑綁後遭柯煒林的角色整個人凌空吊起並放到桌面上，畫面極具衝擊力，令人印象深刻。梁湘華表示：「電影裡跟BDSM有關的演出，演員都經過很充足的學習與練習，被舉起這個過程在拍攝前就彩排演練過，我對柯煒林的臂力非常有信心。」

柯煒林SM戰衣下的毒男

柯煒林是全片唯一來自香港的演員，導演因為看過《濁水漂流》而邀他合作，這也是他的台灣電影處男作。柯煒林在片中飾演出租猛男繩縛師Uberdick，藏在一身亮面乳膠連身衣與幪面頭套下，神秘、粗暴同時又敏銳而憂鬱，脫下SM戰衣後卻是被女友狠飛的失戀毒男。柯煒林跟梁湘華上演多場沒有裸露卻依然性感的繩綁調教戲，用繩索牽動梁湘華的肉體與心靈。然而令他最難忘的卻是他「被侵犯」的戲份：「導演想要把男生也會有被強暴的那種感受拍出來。對於 Uberdick 來說，在客人面前，戴頭套其實是他最舒服和私密的防線。有一場戲是梁湘華想要把我的頭套脫掉，在那瞬間，我真的覺得有被侵犯的感覺，但那是情緒上跟心理上的。」無論是視覺上與情緒上，《破浪男女》都給觀眾帶來非一般的衝擊。

柯煒林飾演出租猛男繩縛師Uberdick，脫下SM戰衣後卻是被女友狠飛的失戀毒男。（《破浪男女》劇照）

《破浪男女》故事大綱

「我夢遺了！」女警小綠（劉主平 飾）跟高冷的閨密白Q（梁湘華 飾）這樣有一搭沒一搭的聊著她的怪夢。兩個女人總是交換著極度私密的訊息，雖然無話不談，但是有些秘密還真的不能透露：因為連自己都無法分辨那些心思的真偽。 只談性不談愛的小綠，在遇到有才又會撩的情聖「單親霸」（吳慷仁 飾）後，竟然有點沉船？而即將步入婚姻的白Q，則是和從未露過臉的膠衣縛繩師「Uberdick」（柯煒林 飾）進行一段說不出口的重口味「付費約會」，沉溺在綑綁性愛之中 。四個藏在假面具下殘破不堪的靈魂，在肉體親密交接的不確定關係裡，要怎麼交出自己的真心？