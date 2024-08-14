Emily in Paris｜曾被法國人狠批穿搭　第四季強勢回歸現兩極評價

由Lily Collins主演的Netflix愛情劇《​​艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自播出後，大受女劇迷歡迎。而第四季上半部即將於8月15日回歸，在預告中Emily本季會面臨意想不到的重大轉折，相信工作和感情方面都不知道該如何做選擇。

《Emily in Paris》上部於8月15日回歸，下半部於9月12日上架。（IG圖片）

第三季的結局，懷孕的Camille最後拒絕跟Gabriel結婚，Emily遭Camille大爆一直都愛著Gabriel後被Alfie狠飛。在最新預告中看到，Emily繼續周旋於Alfie及Gabriel之間，更與兩人有親密場口，Camille的前女友曝光，而今季更會較大篇幅講述Emily閨蜜Mindy參加歐洲歌唱大賽。

Emily的多角戀亦會有新進展。 （IG圖片）

相信Emily將會繼續周旋於Alfie及Gabriel之間。（IG圖片）

首兩季的劇情評價兩極，雖然有不少劇迷都喜歡Emily的時尚造型及法國的美景，劇中出現的妝容、服裝和手袋配件都成功登上熱搜，不過卻被法國人狠批，成為另類熱話。有法國網民批評不理解為何Emily在法國經歷了三季，法文仍然那麼差，更指法國人衣著不費吹灰之力就能穿出法式優雅，故對Emily荷里活式的誇張裝扮感不解，而全劇最能代表法國女人的優雅，就只有Sylvie這個角色。

有法國網民曾表示全劇最能代表法國女人的優雅，就只有Sylvie這個角色。（劇照）

另外，Emily的感情生活亦是各大劇迷最關注的重點，更有網民出Post叫劇迷投票，Emily應該選大廚Gabriel，還是爆肌Alfie。在預告中，能看到Emily仍然跟兩人拉拉扯扯，亦有Emily更Gabriel前度Camille吵架的畫面，令大家非常好奇Emily的最後選擇。