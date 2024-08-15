《鬼才之道》終極預告曝光　陳柏霖曬流利廣東話：其實我哋都係鬼

台灣前所未見的陰間喜劇《鬼才之道》，由《返校》導演徐漢強自編自導，陳柏霖、王淨及張榕容合作主演，劇情講述爛鬼新丁「同學」（王淨 飾），遇上自命擅長打造獨一無二都市猛鬼傳說的專業厲鬼經紀Makoto「兜哥」（陳柏霖 飾），拉攏曾經憑「旺來大飯店」恐怖傳聞紅極一時卻漸漸被人遺忘的過氣星級鬼后「凱薩琳」（張榕容 飾），以前輩身分提攜新鬼加以特訓，聯手對抗以網上瘋傳詛咒影片嚇出20萬觀看人次的鬼魅新寵兒「潔西卡」，齊齊耍陰招、爆陰毒，爆血爭奪第36屆金鬼獎最佳女鬼角！

陳柏霖在《鬼才之道》裡飾演厲鬼經理人，造型相當有趣！（《鬼才之道》電影劇照）

一向非常靚女的王淨，扮起鬼上嚟都相當得人驚！（《鬼才之道》電影劇照）

張榕容則扮演資深鬼后！（《鬼才之道》電影劇照）

《鬼才之道》今日（15日）正式在香港上映，雖然王淨、陳柏霖與張榕容均未能親身前來香港與觀眾見面，卻特意錄製片段介紹自己、向邀請香港觀眾入場支持。其中，陳柏霖開場便曬標準廣告話，相當利害：「香港嘅觀眾朋友、有鬼啊！冇錯，其實我哋都係鬼！我係陳柏霖，係Makoto兜哥，我係一個經理人最擅長捧紅新人……應該係『新鬼』先啱！」流利的廣東話極有親切感！

陳柏霖大曬流利廣東話介紹自己兼邀請香港觀眾入場！（《鬼才之道》Facebook影片截圖）

陳柏霖大曬流利廣東話介紹自己兼邀請香港觀眾入場！（《鬼才之道》Facebook影片截圖）

作為《鬼才之道》的「女鬼角」王淨亦向大家介紹自己：「大家好！我係王淨！我在《鬼才之道》裡飾演一個菜鳥鬼叫『同學』，她是無論如何都嚇不到任何人的！然後這一次沒有機會可以跟香港的朋友們親自見到面，真的讓我『好恨啊！』」連劇情對白都演繹出來，實在難以令觀眾不立即愛上王淨！

王淨更生鬼演繹自己在《鬼才之道》裡的對白！（《鬼才之道》Facebook影片截圖）

至於曾主演《擺渡人》的張榕容，亦大方地介紹自己「凱薩琳」一角：「拱橋、翻白眼這些嚇人小case，絕對難不到我這個一代厲鬼天后凱薩琳！你們能告訴我現在香港嚇死人的流量密碼是甚麼嗎？」希望能夠了解香港的時代腳步，掌握香港觀眾的口味！

張榕容希望掌握香港嚇死人的流量密碼！（《鬼才之道》Facebook影片截圖）

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