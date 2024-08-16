林過雲案再翻拍成電影　阿Bob力撐男主角：做定西裝出年金像獎着

眼見《毒舌大狀》及《正義迴廊》等犯罪法庭電影口碑與票房皆收，更多同類型電影相繼開拍，包括翻拍七十年代紙盒藏屍案的《法迷藏》，由《正義迴廊》班底製作，內地演員張頌文、MIRROR成員呂爵安、梁洛施、譚耀文及吳冰等主演。最新消息指另一著名香港連環殺手林過雲的案件亦將翻拍成電影，男主角人選令人相當驚訝！

霍哥飾演林過雲，不少網民看過劇照表示好驚。（IG圖片）

前「微辣」成員霍哥（霍俊邦）昨日於Instagram自爆將主演林過雲案改編電影《雨夜屠夫》，他本人正是飾演林過雲，還分享了幾張劇照，見他一臉血在行兇的樣子，令人毛骨悚然，不少圈中人留言支持霍哥，林盛斌（Bob）就話：「嗱嗱嗱，做定西裝出年金像獎着啦」，亦有網民留言表示：「你根本就係演緊自己」。

周殷廷執導的《雨夜之徒》並非翻拍以前的案件，而是一個全新開創的故事。（IG圖片）

《雨夜屠夫》由《熱浪球愛戰》、《速戰》導演鄧東明執導，演員陣容暫時只公開了霍哥及林耀聲。值得一提的是，歌手周殷廷於今年4月曾宣布執導同樣參考林過雲案的《雨夜之徒》，並安排於明年上映，雖然暫時仲未公開選角，但有指佘詩曼有份參演。過去曾有不少影視作品改編自林過雲案，當中以1992年上映的《羔羊醫生》最為人所熟悉，由任達華飾演化名為「林過雨」的連環殺手手。