香港式離婚｜黃子華舞台劇門票9.3公開發售｜附購票攻略／座位表

《香港式離婚》2024舞台劇今日再有更新，黃子華近年轉戰舞台劇，繼與潘燦良的《最後禮物》，以及林海峰的《愛我別走》，今年年底再有新作，重演《香港式離婚》—本土舞台劇的經典。而今次對手，是影后兼劇后劉嘉玲，今次亦是繼2018年《奪命証人》後，相隔6年再演舞台劇。《香港01》為你準備好《香港式離婚》舞台劇門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。

《香港式離婚》2024詳情

《香港式離婚》舞台劇2024(香港式離婚@facebook)

《香港式離婚》舞台劇｜演員

領銜主演：黃子華、劉嘉玲

演出：楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕



《香港式離婚》舞台劇｜演出日期

2024年12月13-15、17-22、24-29日、2025年1月2-5、7-12、14-16、18-19、21-26、31日、2月1-2日

2025年1月17日:滙豐保險專場

演出地點:香港演藝學院歌劇院

演出時間：晚上8時



《香港式離婚》舞台劇｜門票價錢

$480/ $680 / $880 / $1,080 /$1,280(VIP)*

優先訂購不適用於VIP門票



《香港式離婚》舞台劇｜購票攻略

1.需要先登記成為「撲飛」用戶

2.選擇場次時, 記得揀選是否需要相連座位

3.填寫接收確認信及門票的電郵地址,請確保該電郵由購票直到演出當天都可以使用

4.完成購票後,會收到「撲飛」發出的確認信,確認信並不包含進場時所用的二維碼 (QR code)

5.所有進場使用的門票，會於演出前兩個星期或之前由「Cityline」發送到購票時所揀選接收門票的電郵地址

《香港式離婚》舞台劇｜座位表

《香港式離婚》舞台劇｜售票詳細

公開售票:2024年9月3日早上10時

購票連結:《香港式離婚》購票連結

從海報剪影推算，都幾乎肯定是影后兼劇后劉嘉玲。（大會提供）

早前已有消息黃子華將會再演舞台劇

早在一個月前，已有消息指黃子華將會再演舞台劇，今次主角更會是劉嘉玲小姐。而8月17日已經公布舞台劇會在8月20日舉行記者會，但大會仍以「神級夢幻組合」黃子華與「她」來形容女主角，令人相當好奇。至於其他演員則包括楊淇、楊詩敏、梁浩邦等。

劉嘉玲在年初的金像獎，以「龍蝦裝」示人相當搶鏡。（截圖）

《香港式離婚》於《第二十屆香港舞台劇獎》連奪四獎，包括︰最佳整體演出、最佳劇本（黃詠詩）、最佳女主角（悲劇/正劇） ：黃慧慈以及十大最受歡迎製作。（網上圖片）

《香港式離婚》（The Truth About Lying）是由香港藝術節委約及製作的舞台劇，由黃詠詩編劇，李鎮洲和黃詠詩聯合導演。在2010年第38屆香港藝術節時於香港大會堂劇院首演，並在2012年第40屆香港藝術節時於香港演藝學院歌劇院載譽重演。劇作更於《第二十屆香港舞台劇獎》連奪四獎，包括︰最佳整體演出、最佳劇本（黃詠詩）、最佳女主角（悲劇/正劇） ：黃慧慈以及十大最受歡迎製作。