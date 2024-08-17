異形｜新一集概念來自續集刪剪片段　原汁原味還原80年代拍攝技術

全新一集《異形：羅穆盧斯》（ALIEN: ROMULUS），是《異形》系列中全新的獨立故事，製作始於多年前，由導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）向列尼史葛（Ridley Scott）提出了他的構思，而這個構思更是沿自《異形續集》刪剪片段所啟發，故今集絕對可跟第一及二集合稱為三部曲。

今集太空船的設計都跟第一、二集相若。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

據導演費德亞發拉斯說，《異形續集》中有一個刪剪片段，啟發了他創作全新的《異形：羅穆盧斯》的故事︰「《異形續集》一個刪剪片段，拍下一群孩子在殖民地的工人中間奔跑，我曾想過，這群孩子在如此細小的群體中長大會是甚麼樣子，當他們20出頭時會發生甚麼事情。」

續集出現的小女孩，就是來自殖民社區。(《異形續集》劇照)

這個前提催生了《異形：羅穆盧斯》的故事，同時也為系列賦予了全新的內涵。費德亞發拉斯和 Rodo Sayagues 全新創作的故事，發生在《異形》第一集故事背景大約 20 年後，亦大約比《異形續集》的故事背景早 37 年。一群只為努力尋求生存空間年輕人，誤闖荒廢太空站，被困神秘異形繁殖基地，慘遭構造完美、血腥殘暴、攻擊能力超強的不名生命體異形追殺！

今集大部分場景棄用CG，以真實道具拍攝。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

而早在創作劇本初期，導演費德亞發拉斯已跟 1986 年的《異形續集》的編劇兼導演占士金馬倫會面，占士從角色發展到異形塑造等各方面，都向他提供了寶貴的見解和建議。由於故事發生在第一集20年後，故戲中的科技絕不能有太大差距，費德亞發拉斯決定在拍攝本片時回歸根源。 「我想把這一章帶回系列源頭，不僅是故事方面，而且是視覺風格方面。」回歸根源包括使用多年來從未使用過的視覺效果技術，「我的方法是用有限的角色製作一部真正的恐怖電影，並盡可能使用實物實景製作的實際特效，我想以多種方式向《異形》系列致敬。」

今集回歸科幻驚慄片層面。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

女主角所用的武器，都跟第二集類同。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

《異形：羅穆盧斯》的主要拍攝工作於 2023 年 3 月 9 日在匈牙利布達佩斯開始，該處除佔天時地利人和優勢製作一系列荷里活電影外，Origo Studios 的攝影棚是特別吸引電影製作人，《異形：羅穆盧斯》幾乎所有的佈景都是在那裡搭建。美術設計師 Naaman Marshall 表示：「當我初期與費德交談時，他告訴我這將是一部擁有龐大世界建設和宏偉設計的電影。我們在各個層面上都注重實際特效，不僅是佈景，還有生物、道具和服裝。我們追求實感，只用 CGI 電腦特效來補充和修飾。」

今集有不少向前作的致敬位，讓異形迷看得興奮。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

導演兼編劇費德亞發拉斯提到拍攝《異形：羅穆盧斯》時美術道具一絲不苟，概念勁癲極先進，除了在布達佩斯起用極大型的拍攝場地製作巨大實景，他還說：「單是製作太空船的場面，我們會模擬一個迷你模型場景進行拍攝，然後再加上先進 CGI 特效，令觀眾置身外太空！」