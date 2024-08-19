Emily in Paris｜型男大廚崩壞變大叔　劇迷鬧爆Emily係綠茶婊

Netflix熱爆愛情劇《​​艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自播出後，大受女劇迷歡迎，而第四季上半部已於日前回歸。 其實劇集自開播至今評價兩極，來到第四季劇迷依然繼續邊鬧邊睇，除了指型男大廚崩壞變油膩大叔，更鬧爆Emily是典型的「綠茶婊」。

《Emily in Paris》上部於8月15日回歸，下半部於9月12日上架。（IG圖片）

劇集男主角之一的型男大廚Gabriel（Lucas Bravo 飾）在首季憑神秘而迷人的眼神和微笑，成功吸納到大批女粉絲，同時亦令Bravo成為不少品牌的新寵。可惜來到第四季，Gabriel魅力大減，身形大不如前，令大批劇迷感失望。另外，日前一眾演員齊齊出席荷李活埃及劇院舉行的首映禮時，Bravo竟然變大叔，靚仔不再，滿臉鬍鬚的新造型更令大批網民認唔出。

好多網民都話認唔出Lucas Bravo......（Netflix）

第一季真係好靚仔！（劇照）

分別都幾大......（劇照）

第三季的結局，懷孕的Camille最後拒絕跟Gabriel結婚，Emily遭對方大爆一直都愛著Gabriel後被Alfie狠飛。本季初Emily都積極返追Alfie，希望能令對方回心轉意，可惜轉個頭Emily竟然跟Gabriel「復合」，傷盡Alfie的心。另一邊廂，Camille與Gabriel分手後與女友復合並住在Gabriel的家，五角關係不斷輪迴。

本季初Emily都積極返追Alfie，希望能令對方回心轉意。 （劇照）

可惜轉個頭Emily竟然跟Gabriel「復合」，傷盡Alfie的心。（劇照）

有大批劇迷都鬧爆Emily經常扮無辜，又在別人背後爆響口，在Alfie和Gabriel之間搖擺不定，更表示Emily的角色人設非常差，根本就是「綠茶婊」、「渣女」。而Gabriel竟然在Alfie面前承諾自己會埋藏對Emily的感覺，下一秒就在舞會上跟Emily表白，被劇迷大鬧「渣男」，幾乎跟喜歡一腳踏兩船的Emily是天造地設的一對。

劇迷鬧爆Emily係「綠茶婊」、「渣女」。

另外，由於Emily的感情生活鋪排得非常凌亂，導致劇情鬆散，令大批劇迷不能接受，更指：「真係愈睇愈燥」、「好無癮」、「第一季確實好有驚喜，但去到今季仲係四角戀，真係搞唔掂」。有部分劇迷認為如果劇情能專注在Emily如何靠小聰明去解決工作危機，又或者放更多篇幅在美魔女上司Sylvie身上似乎更好睇。