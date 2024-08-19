紥職3︱周勵淇臨場被加打戲無墊防護上陣　「一Take過搞掂啦」

香港江湖情仇電影《紥職3》今日（19日）舉行首映禮，導演吳家偉攜同黃宗澤、張繼聰、周勵淇、陶大宇、林千渟等一眾主演出席。電影延續《紥職》系列風格，以全新故事出發，講述黃宗澤、張繼聰及陳家樂飾演的三兄弟引發一連串社內風波，更影響到社團上一代花錦（鄭浩南 飾）與阿群（陶大宇 飾）兩位大哥之間的權力鬥爭。

《紥職3》今日舉行首映禮，黃宗澤、張繼聰、陶大宇及周勵淇等一眾主演現身！（葉志明 攝）

陶大宇與周勵淇在《紥職3》裡未有對手戲份，雙方均直言可惜！（葉志明 攝）

陶大宇與周勵淇（Niki）於首映禮上接受訪問，多年未有拍港產片的陶大宇，竟自嘲為新人：「新人嚟㗎！我嘅角色叫阿群，江湖上有規矩、佢就唔依規矩、亂嚟嘅！同劇中同門師兄弟發生好多矛盾！」大宇哥亦坦誠指自己開鏡後具有一定壓力：「其實我拍都有壓力嘅，因為始終有第一二集個底，會驚接唔到棒。」但陶大宇亦表示導演給予充足空間與信心發揮。而與鄭浩南事隔三十年再合作，陶大宇亦表示奇妙：「我識佢嘅時候係喺電視台，之後失散咗幾十年，再合作都幾奇妙！」

陶大宇與周勵淇於《紥職3》首映上接受訪問。（葉志明 攝）

上集飾演江湖大嫂的周勵淇，今集與黃宗澤飾演銀幕情侶，笑言感情線較淡、未有親密戲份：「今次咁多男性荷爾蒙，我就出嚟調和下、有啲雌性荷爾蒙，同上次好唔同，同佢哋三個巧遇、捲入咗佢哋嘅風波入面。有啲失望同大宇哥冇戲份！」Niki亦自爆拍攝現場竟突然參與到打戲中：「今次無啦啦牽涉咗打戲，本身個角色就咁啱撞到，有幾場打戲！仲要凌晨拍，問我墊唔墊pad、我都話就咁嚟啦！係臨時加戲，但都一take過搞掂，夜啦嘛唔搞太多喇！」

周勵淇自爆《紥職3》拍攝時臨場加入打戲，當時更未有墊護具上陣，但亦一Take過完成！（葉志明 攝）

周勵淇與黃宗澤在《紥職3》裡有感情線，但表示未有親密戲份。（葉志明 攝）

談到上映後為《紥職3》謝票，陶大宇表示：「首先要多謝大家入嚟睇戲嘅，希望大家睇得開心又刺激啦！」至於會否現場開金口唱《倒轉地球》，大宇哥則笑指：「唱歌？唔係演唱會喎、電影首映嚟喎！留返第二啲場合先啦！」觀眾若要聽陶大宇再演繹《倒轉地球》，或許更密切留意他的動向！