元奎家貧刻苦被日本人封「不笑虎」　吳思遠透露其晚年患失智症

香港導演及監製，「七小福」之一的著名動作指導元奎（殷元奎），上星期一（12/8）傳來逝世消息，享年約72歲。事後經證實「旦導」元奎，早於兩年前已在美國西雅圖因新冠肺炎病逝。日前文雋的網上頻道《文雋講呢啲講嗰啲》，便請來元奎的伯樂導演吳思遠細談「旦導」的軼事，當中提到原來元奎晚年，有患上失智症的跡象。

「七小福」之一的著名動作指導元奎（殷元奎），上星期一（12/8）傳來逝世消息。（視覺中國）

為人懂得感恩

吳思遠一手提攜元奎做導演，當日力捧全新動作影星李元霸的首部作品《龍之忍者》，都是由元奎執導，吳思遠讚揚元奎是個懂得感恩的人。「有次我在泰國拍西片，所用的動作指導度不到好的招數，但那場是最重要的戲分，於是我打畀佢要他嚟幫手。他二話不說，由另一地方飛抵曼谷再搭船來到片場，完成拍攝後，匆匆忙忙又回到自己工作崗位，完全冇第二句說話。」

元奎向來行事低調，縱已有一定成就，亦冇成立甚麼「元家班」。（視覺中國）

七小福時負責守衣箱

吳思遠由於跟元奎相熟，二人私下會分享不少逸事，當中提到元奎自幼家境清貧，父親早死母親改嫁，入到七小福練習非常刻苦。相比之下，元彪家境相對富裕，過時過節雙親會向師父送禮。「所以向來元彪打得最少，有咩事打得最厲害都係元奎。他們去荔園表演時，永遠都係元奎負責留低守衣箱，夜晚見住班師兄弟走晒，深夜又聽到野獸叫，眼淚往往在心裡流。」由於年少的經歷艱苦，所以元奎向來很少笑。吳思遠︰「日本人跟他合作後，稱他做『不笑虎』。」

吳思遠透露晚年的元奎，已患有失智症。（影片截圖）

提到元奎晚年，早已移居美國西雅圖，偶然都會返內地或回港拍戲，但當時已宗察覺他有患失智症的徵兆。吳思遠︰「有位跟他合作過的美指說，明明今日才睇完景，第二日他又再發通告去睇，好似完全唔記得，當時大家已察覺開始有問題。又有次在內地開工，有場動作戲要拍，但一埋位武師及副導演都話這場戲已經拍了。」

當武指時，元奎最後在看機位，令吳思遠察覺他有當導演的潛質。（視覺中國）

晚年生活無憂

比較明顯一次，是疫情前，吳思遠一位經常合作的動作指導徐蝦逝世，一眾好友包括元彪等人，相約了元奎在某個地方等，一齊去殯儀館。但大家一直等都等不到元奎出現，由於只有吳思遠有元奎家中電話，於是由他致電，一通電佢元奎才醒過來︰「係喎，我唔記得咗，而家馬上趕過來。」可見他的情況每況愈下。

而提到元奎的家庭狀況，吳思遠表示他有兩個仔，都已長大成人，太太比較內向，生活無憂。「他生活條件非常好，因為元奎向來不會亂花費，又好慳，好可惜辛苦一世，最終未能好好享受。」