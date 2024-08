異形羅穆盧斯︱12個彩蛋致敬原作　女主角香豔畫面又再上演？

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》(Alien)今年推出第七部續作《異形:羅穆盧斯》(Alien:Romulus),由開創系列的大師級導演列尼史葛(Ridley Scott)出任監製,《鬼玩人》(Evil Dead)導演費德亞發拉斯(Fede Alvarez)執導,已於8月15日在香港上映。《異形:羅穆盧斯》故事背景設定於第一二集之間,巧妙地復刻最原始的《異形》時間線,包括異形物種變種等發展,新一代觀眾亦可以避開重溫占士金馬倫執導的系列作品。《異形:羅穆盧斯》劇情中有12粒致敬系列的彩蛋,觀眾入場一定要落足眼力!



以下內容含有《異形:羅穆盧斯》劇透成份,未入場睇的觀眾慎入!

1. 經典仿生人登場

《異形:羅穆盧斯》劇情中最大彩蛋,當然為經典仿生人出場莫屬!先是女主角Rain與弟弟Andy,在出發前往廢棄的羅穆盧斯基地前,Andy被Rain的同伴冷言冷語針對,觀眾才驚覺原來Andy是仿生人,由Rain的父親從廢棄場中撿獲維修。

原來Rain的弟弟Andy是一名仿生人,由Rain的父親從廢棄場裡撿獲維修。(《異形:羅穆盧斯》電影劇照)

而到達羅穆盧斯基地後,Rain一行人在實驗室遇到一具殘破的仿生人,重新接上能源後,驚覺竟然為《異形》首集科學官Ash的「同款」仿生人Rook!相信演員Ian Holm仿如沒有年老過的樣貌出現在大銀幕時,觀眾定必大為驚訝,而Rook亦秉承Ash的忠旨,一切以Weyland-Yutani Corporation的利益為最優先考慮!

首集《異形》裡飾演科學官的演員Ian Holm(右一),在最新一集《異形:羅穆盧斯》裡復刻現身!(《異形》電影劇照)

更有趣的是,Ian Holm亦再次以一具殘破不全的仿生人現身,與首集呼應。(《異形》電影劇照)

2. 女主角靜音穿太空衣

在《異形:羅穆盧斯》的結局中,正當Rain以為一切危機已解決,將懷孕的好朋友Kay安置在冷凍睡眠艙後,自己亦寬衣準備冷凍睡眠時,Kay卻突然開始生產,更誕下異形與人類混合基因的生物!於是Rain便要設法將它趕下飛船,並在避免觸動它的情況下,僅穿一身內衣褲靜靜地穿上太空衣。該段劇情與《異形》首集Ripley在逃生艙內的情況同出一轍,完美致敬首集結局再牽高潮的驚人橋段!

相信當年Sigourney Weaver這一幕,大家亦不會忘記!(《異形》電影劇照)

3. AI母親

在《異形:羅穆盧斯》劇情中,負責處理航行及一切資訊的的AI「母親」亦重新出現,但科技亦有隨時間進步,母親的版本亦由6000升級至9000!

(《異形》電影劇照)

4. 元祖異形標本

一切關於《異形:羅穆盧斯》的危機,全因公司將被Ripley趕出外太空並凍結的異形尋回,並創造更多實驗品,該隻元祖異形標本,亦有在實驗室裡出現,高懸於空中。

(《異形》電影劇照)

5. 經典對白一

在《異形》劇情中,科學官Ash曾被稱為機械人,而它當時則表示:「I prefer te term Artificial Person myself」,而同樣的對白今集亦由Andy說出!

(《異形》電影劇照)

6. 經典對白二

在《異形:羅穆盧斯》劇情中,當Ripley進入長滿異形分泌的地庫中,便說出前作的經典對白:「Busy little creatures!」

(《異形》電影劇照)

7. 經典對白三

在《異形2》劇情中,Ripley在拯救女童後,曾有型地用槍指向異形,說出兇狠經典對白:「Get away from her you Bitch」,今集由勇敢拯救姐姐的Andy,在電梯槽一躍而下掃射機槍後說出!

(《異形》電影劇照)

8. 經典對白四

在《異形》劇情中,科學官Ash曾在一眾船員陷入危機時,冷漠地表示:「I cant lie to you about your chances」,而同樣的對白今集再由Ash說出!

(《異形》電影劇照)

9. 異形穿破胸腔

異形幼體穿破胸腔的畫面作為系列經典,在本集當然有再出現,亦如大家記憶一樣血腥!

(《異形》電影劇照)

10. 抱面體

抱面體再次出現、在面上下蛋到寄體的畫面,正如大家所預料地出現;但亦補充到原來抱面體並無視力,僅靠溫度、聲音去尋找母體。

(《異形》電影劇照)

11. 脈衝槍

第二集才出現的脈衝槍,原來在第一集的危機後已經發明,連協助瞄準的裝置亦已經初步研發。

(《異形:羅穆盧斯》電影劇照)

12. 進入睡眠艙前的最後訊息

在《異形》結局橋段中,當年女主角Ripley在重新進入冷凍睡眠艙時,錄低是次危機的語音訊息;本集Rain亦有重現這個經典橋段,相當有頭有尾!