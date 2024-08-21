異形羅穆盧斯︱12個彩蛋致敬原作　女主角香豔畫面又再上演？

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）今年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus），由開創系列的大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）出任監製，《鬼玩人》（Evil Dead）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導，已於8月15日在香港上映。《異形：羅穆盧斯》故事背景設定於第一二集之間，巧妙地復刻最原始的《異形》時間線，包括異形物種變種等發展，新一代觀眾亦可以避開重溫占士金馬倫執導的系列作品。《異形：羅穆盧斯》劇情中有12粒致敬系列的彩蛋，觀眾入場一定要落足眼力！



以下內容含有《異形：羅穆盧斯》劇透成份，未入場睇的觀眾慎入！

以下有《異形：羅穆盧斯》劇透成份，未入場觀眾慎入！（《異形：羅穆盧斯》電影劇照）

以下有《異形：羅穆盧斯》劇透成份，未入場觀眾慎入！（《異形：羅穆盧斯》電影劇照）

1. 經典仿生人登場

《異形：羅穆盧斯》劇情中最大彩蛋，當然為經典仿生人出場莫屬！先是女主角Rain與弟弟Andy，在出發前往廢棄的羅穆盧斯基地前，Andy被Rain的同伴冷言冷語針對，觀眾才驚覺原來Andy是仿生人，由Rain的父親從廢棄場中撿獲維修。

原來Rain的弟弟Andy是一名仿生人，由Rain的父親從廢棄場裡撿獲維修。（《異形：羅穆盧斯》電影劇照）

而到達羅穆盧斯基地後，Rain一行人在實驗室遇到一具殘破的仿生人，重新接上能源後，驚覺竟然為《異形》首集科學官Ash的「同款」仿生人Rook！相信演員Ian Holm仿如沒有年老過的樣貌出現在大銀幕時，觀眾定必大為驚訝，而Rook亦秉承Ash的忠旨，一切以Weyland-Yutani Corporation的利益為最優先考慮！

首集《異形》裡飾演科學官的演員Ian Holm（右一），在最新一集《異形：羅穆盧斯》裡復刻現身！（《異形》電影劇照）

更有趣的是，Ian Holm亦再次以一具殘破不全的仿生人現身，與首集呼應。（《異形》電影劇照）

2. 女主角靜音穿太空衣

在《異形：羅穆盧斯》的結局中，正當Rain以為一切危機已解決，將懷孕的好朋友Kay安置在冷凍睡眠艙後，自己亦寬衣準備冷凍睡眠時，Kay卻突然開始生產，更誕下異形與人類混合基因的生物！於是Rain便要設法將它趕下飛船，並在避免觸動它的情況下，僅穿一身內衣褲靜靜地穿上太空衣。該段劇情與《異形》首集Ripley在逃生艙內的情況同出一轍，完美致敬首集結局再牽高潮的驚人橋段！

相信當年Sigourney Weaver這一幕，大家亦不會忘記！（《異形》電影劇照）

3. AI母親

在《異形：羅穆盧斯》劇情中，負責處理航行及一切資訊的的AI「母親」亦重新出現，但科技亦有隨時間進步，母親的版本亦由6000升級至9000！

（《異形》電影劇照）

4. 元祖異形標本

一切關於《異形：羅穆盧斯》的危機，全因公司將被Ripley趕出外太空並凍結的異形尋回，並創造更多實驗品，該隻元祖異形標本，亦有在實驗室裡出現，高懸於空中。

（《異形》電影劇照）

5. 經典對白一

在《異形》劇情中，科學官Ash曾被稱為機械人，而它當時則表示：「I prefer te term Artificial Person myself」，而同樣的對白今集亦由Andy說出！

（《異形》電影劇照）

6. 經典對白二

在《異形：羅穆盧斯》劇情中，當Ripley進入長滿異形分泌的地庫中，便說出前作的經典對白：「Busy little creatures！」

（《異形》電影劇照）

7. 經典對白三

在《異形2》劇情中，Ripley在拯救女童後，曾有型地用槍指向異形，說出兇狠經典對白：「Get away from her you Bitch」，今集由勇敢拯救姐姐的Andy，在電梯槽一躍而下掃射機槍後說出！

（《異形》電影劇照）

8. 經典對白四

在《異形》劇情中，科學官Ash曾在一眾船員陷入危機時，冷漠地表示：「I cant lie to you about your chances」，而同樣的對白今集再由Ash說出！

（《異形》電影劇照）

9. 異形穿破胸腔

異形幼體穿破胸腔的畫面作為系列經典，在本集當然有再出現，亦如大家記憶一樣血腥！

（《異形》電影劇照）

10. 抱面體

抱面體再次出現、在面上下蛋到寄體的畫面，正如大家所預料地出現；但亦補充到原來抱面體並無視力，僅靠溫度、聲音去尋找母體。

（《異形》電影劇照）

11. 脈衝槍

第二集才出現的脈衝槍，原來在第一集的危機後已經發明，連協助瞄準的裝置亦已經初步研發。

（《異形：羅穆盧斯》電影劇照）

12. 進入睡眠艙前的最後訊息

在《異形》結局橋段中，當年女主角Ripley在重新進入冷凍睡眠艙時，錄低是次危機的語音訊息；本集Rain亦有重現這個經典橋段，相當有頭有尾！