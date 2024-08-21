海關戰線｜泰國觀眾質疑戲中霆鋒能閉氣4分鐘　邱禮濤揭真實時間

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處、電影發展基金及香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，曼谷首家藝術及另類電影院HOUSE Samyan協辦的巡迴放映活動「香港電影巡禮」泰國曼谷站及「香港電影．都市活力」展覽，早於上星期五8月16日舉行盛大的紅地毯及開幕禮，展覽會舉行至25日。而代表香港電影出席的就有《九龍城寨之圍城》演員黃德斌及喬靖夫、《海關戰線》導演邱禮濤、《年少日記》導演卓亦謙及《我談的那場戀愛》監製陳慶嘉及導演何妙祺。

「香港電影巡禮」泰國曼谷站及「香港電影．都市活力」展覽，早於上星期五8月16日舉行盛大的紅地毯及開幕禮。（大會提供）

署理駐曼谷經貿辦處長周展程於開幕禮上致辭時表示，這次活動是香港與泰國電影製作人進行專業交流的寶貴平台，他很高興看到香港電影製作人和演員積極探索泰國市場，希望日益增加的互動會促成新合作項目，進一步豐富香港和泰國的電影產業。

《九龍城寨之圍城》由黃德斌與喬靖夫做代表。（大會提供）

泰國影星Ter、Aokbab、Zee李海海都有出席。（大會提供）

今次兩部開幕電影《九龍城寨之圍城》及《海關戰線》，分別有「城寨」演員黃德斌、喬靖夫，及《海關戰線》導演邱禮濤，於映後與觀眾見面分享，過後他們一致表示，泰國觀眾對香港電影有一定的認識，令這次的交流更深入。黃德斌說：「泰國觀眾很喜歡也熟悉港產片，很多舊日的港產片他們都有看。」而德斌也有看泰國電影，剛好在當晚活動上遇上他最近看過的《第151個朋友》的演員Jump，期間亦有泰國觀眾認得他，能叫出他的名字，令他有點驚喜。

謝霆鋒在戲中壓軸一幕，聲稱可閉氣４分鐘，這句話讓泰國觀眾有所質疑。（《海關戰線》海報）

《海關戰線》導演邱禮濤 (Herman) 認為泰國觀眾很熱情，年長一點的觀眾會較熟悉香港電影，因為2000年前泰國上映很多港產片，只可惜金融風暴後少了片商買入港產片，由當年起到現在，只有寥寥可數的香港電影在泰國發行，所以今次「香港電影巡禮」讓泰國觀眾有機會可以在戲院看到香港電影，他很珍惜這個機會，亦希望為這活動出一分力。

邱禮濤親自解釋︰「霆鋒真人很熟水性，他真的可以在水底閉氣一分半鐘至一分四十五秒左右，而一般人在水中最多閉氣一分鐘。」（大會提供）

映後分享時有觀眾提問，謝霆鋒的角色在戲中表示他可以在水底閉氣四分鐘，這在現實中有可能嗎？Herman的回答足見劇本創作時充足的資料搜集：「霆鋒真人很熟水性，他真的可以在水底閉氣一分半鐘至一分四十五秒左右，而一般人在水中最多閉氣一分鐘，已經十分困難，因此這場動作設計，讓霆鋒說他可以閉氣四分鐘，是普通人做不到，但又不是頂級高手之間的狀態。」

8月16至20日期間，「香港電影巡禮」共有九部香港電影於House Samyan放映，開幕電影為鄭保瑞作品《九龍城寨之圍城》及邱禮濤作品《海關戰線》，其他電影包括張家輝作品《贖夢》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、卓亦謙作品《年少日記》、簡君晋作品《白日之下》、區焯文作品《說笑之人》、謝家祺作品《七月返歸》及關錦鵬經典作品《阮玲玉》(4K修復版)。