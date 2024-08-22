異形｜忠於特技化妝棄CG　7呎7籃球員化身新品種異形壓軸登場

暑期壓軸鉅獻《異形：羅穆盧斯》（ALIEN：ROMULUS），上畫以來口碑票房都有不錯表現，上週末在全球各地上映，累計已獲1.08億美元（約8.4億港元）票房，除終結《死侍與狼人》蟬聯三周票房冠軍外，也是《異形》系列在北美錄得第二高票房，僅次於《普羅米修斯》。

新一集異形，大獲一眾粉絲讚好。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

真人扮演新種異形

今集廣受一眾「異形迷」愛戴的地方，是忠於元祖一、二集的設定，由於故事時間線設於第一集後20年，故戲中的科技絕不能有太大差距，要在1979年時劇組對未來幻想的框架下創作，所以導演費德亞發拉斯決定在拍攝本片時回歸根源。 「我想把這一章帶回系列源頭，不僅是故事方面，而且是視覺風格方面。」

戲中異形大部分都棄用CG，以真人或機械演出一份質感。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

今集時間線設定在首集後20年，故戲中科技亦有種懷舊感覺。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

回歸根源包括減少使用CG，如異形的亮相，部分也沿用當年以特技化妝、道具服等技術呈現，並由真人或機械扮演異形。而今集壓軸出現，注入了異形基因所誕下的「人異合體」，半人半異的怪胎「Offspring」，同樣是由真人扮演。

網上流出「Offspring」的相片，人異混種，十足人一樣。（網上圖片）

扮演「Offspring」的演員，正是籃球員Robert Bobroczky。（網上圖片）

12歲已高2.18米

負責扮演的叫Robert Bobroczky，現年24歲，來自羅馬尼亞的他，身高2.31米（7呎7吋）。2016年移居美國後，於俄亥俄州日內瓦就讀高中，後來考入Rochester Christian University，並效力該校的籃球隊。Robert一生都是高人一等，12 歲身高已達2.18米（7呎2吋），到16、7歲已有現時的高度。

現年24歲的Robert Bobroczky，12歲已經2.18米高，打籃球都因為太高入唔到樽。（網上圖片）

一併之下，想話唔係你都唔得。（網上圖片）

雖然他生得高，但一直有體重不足問題，現時亦只有190磅重，BMI為16.1（正常為18.5 - 22.9），所以他幾乎一直都成為醫學研究對象。由於奇特的身形，今次被導演睇中親身上陣扮演「Offspring」，不過暫時未有現場拍攝花絮流出，相信畫面會非常有趣。

Robert Bobroczky的外貌亦有點奇特，相當易認。（網上圖片）

拍埋成班人，個個變晒小矮人，甘道夫與哈比人一樣。（網上圖片）

由於肌肉量不足，不時增肌和操肌。（網上圖片）