《喝采》導演蔡繼光借舞台劇　撫平50年心裡瘡疤︰要我講都覺得痛

70年代香港電影新浪潮之一，年屆77歲的蔡繼光導演，創作力量和幻想依然旺盛得嚇你一跳。繼去年將成名作《喝采》重新作4K數碼修復版重上戲院後，今年蔡導演有一個更大的創作，就是首次執導舞台劇，要將自己50年前，年輕時在美國讀書的親身經歷，感受到的文化衝擊寫成《柏克萊的日子》，於9月公演。50年前的事，後來今天仍可一字一流地寫下來，除了因為記憶猶新，箇中的內疚與遺憾亦因為是次創作得以撫平。



77歲的蔡繼光，創作路上仍未言休，還特意挑戰舞台劇這個新媒界。（許育民 攝）

蔡繼光要將這段經歷拍出來，並非近年才泛起，早在2000年間已開始構思，到2010年便著手寫出來。「原本是電影劇本，但因為知道製作費會好大，加上這種題目未必有人肯投資，輾轉想到以舞台劇呈現。」

不是中年才有好聲音可以追夢，蔡導來到從心所欲之年，亦有團火去追夢。為展現自己對舞台劇的決心，早年更將劇本率先著成書。「多數是舞台劇成功後，才出書賣去賺錢，我調轉做當然是蝕錢，但我要讓人看到自己的決心，當投資者問我有冇劇本？我可以拿本書出來。」

舞台劇《柏克萊的日子》將於9月6至8日公演。（網上圖片）

完全衝擊這個「香港仔」

蔡繼光於1968年，去到美國加利福尼亞大學柏克萊分校修讀英國文學系學士，期間發生很多學生運動，對於當年仍保守的香港人而言，是個極大的文化衝擊。「他們好搏命去爭取，曾發生過要求在一片荒地建立一個人民公園，不獲政府批准便自行去開墾，後來與警察來發生爭執，有一名學生被開槍打死，這件事都會寫進舞台劇裡。」

蔡繼光是舞台劇初哥，但又勇於挑戰，今次一來便演四面台，「過程還有不少互動，例如劇中學生要派傳單，真的會派到各位手中。而講到有學生被槍殺時，更會有特別的安排，務求令大家投入當中。」（許育民 攝）

相比之下，更大衝擊是發生在1970年的保衛釣魚台運動，當時由西岸發起，連帶東岸都有迴響，影響到全美國，甚至全世界的華人學生。「一個真人真事，有個台大畢業的女仔，於台灣相睇嫁到來美國，先生是物理學士在太空總署工作，原本生活很安逸。直至發生運動，該女子投入運動後一發不可收拾，不理一直反對的丈夫，選擇抱住女兒離家出走，最後還跟一名香港學生走在一起，由家庭、生活到下半生都有翻天覆地的改變。」

蔡繼光與一眾演員合照，（左起）樂悠悠、羅頌欣、蔡子軒、譚偉權及麥紫筠。（許育民 攝）

埋藏50年的內疚感

因為難忘，所以動筆寫起這個故事，但這些經歷當中都存有不少遺憾與內疚，甚至是自己都早已逃避扮作不知。「完成劇本後，我交予畀盧偉力博士指點，他看罷立即反問我︰『點解劇本上有咁大個缺口你都睇唔到？』他指出後我才察覺到，然後他更一矢中的地說︰『這個缺口係咪埋藏咗自己一啲心理創傷』係呀，原來一直以來自己都在逃避，逃避到習以為常，不察覺在逃避。」

劇情會跨越1970及2000年，演出時會巧妙地以燈光，將兩個時光作出分野。（許育民 攝）

於是自己要重新面對，這個原以為已修後好的瘡疤。「本身已經結疤，要專登再撕開睇睇，到底是發生甚麼回事，是很痛的，這份痛源於覺得自己在這場運動上做得不夠好，眼見有人做得非常好卻犧牲了，這些感覺一直在纏繞自己。你要我講一次當中細節，我都講不出來，真的很痛。」但正正是這個創作過程，起了撫平傷口的功效。「作為一個治療，收起未必是好事，對自己坦白才是好事。」

蔡繼光更認為來自50年前的思潮，其實是不少運動的根源，當中的經歷都可作借鏡。「這個運動差不多包括所有運動發生的階段，首先有個理想聚起大家，然後跟現實有衝擊，當中有人陪你上前線，亦有人出賣你。從中你總會找到屬於自己的影子，甚或你相熟的人。」