嘩鬼家族︱59歲蒙妮卡貝露琪死屍妝上陣 身材火辣堪稱最強美魔女
撰文：莫匡堯
出版：更新：
荷里活鬼才級大師添布頓（Tim Burton）事隔36年終於執導拍攝《陰間大法師》（Beetlejuice）續集《嘩鬼家族》（BEETLEJUICE BEETLEJUICE），由上集男主角米高基頓（Michael Keaton）回歸主演外，亦加入一系列暗黑系新血，當中包括Netflix熱播劇集《Wednesday星期三》的少女主角Jenna Ortega及59歲美魔女神蒙妮卡貝露琪（Monica Bellucci）等，人腳相當鼎盛！
現年59歲的Monica Bellucci，為荷里活九十年代著名女神演員兼名模，即使今年即將踏入60歲，但仍然保養得非常好，顏值與巔峰時期無異。Monica於《嘩鬼家族》裡飾演Delores一角，為大法師Betelgeuse的前妻，這對離異的夫妻恩怨未除，似乎不會輕易放過對方！而日前Monica Bellucci飾演的Delores形象隨角色海報曝光，雖然化上「嘩鬼」妝容的Monica似乎又老又殘面無血色十足死屍一樣，但其實Monica Bellucci真身非常美豔，仍為魅力十足的美魔女！
Monica Bellucci近年除了於《007：鬼影帝國》（007：Spectre）裡性感現身，以寡婦之姿引誘占士邦以外，亦不時為外國時裝雜誌拍攝封面及造型照，就算已年近六旬，Monica因為五官身材得宜，拍攝時仍然會大騷胸線與長腿，性感尺度其實不輸年輕一輩甚至自己的女兒Deva Cassel！
點擊即睇Monica的昔日美貌及近照：
+10