嘩鬼家族︱59歲蒙妮卡貝露琪死屍妝上陣　身材火辣堪稱最強美魔女

荷里活鬼才級大師添布頓（Tim Burton）事隔36年終於執導拍攝《陰間大法師》（Beetlejuice）續集《嘩鬼家族》（BEETLEJUICE BEETLEJUICE），由上集男主角米高基頓（Michael Keaton）回歸主演外，亦加入一系列暗黑系新血，當中包括Netflix熱播劇集《Wednesday星期三》的少女主角Jenna Ortega及59歲美魔女神蒙妮卡貝露琪（Monica Bellucci）等，人腳相當鼎盛！

《嘩鬼家族》由上集男主角米高基頓回歸主演！（《嘩鬼家族》電影劇照）

Netflix熱播劇集《Wednesday星期三》的暗黑少女主角Jenna Ortega亦加盟系列。（《嘩鬼家族》電影劇照）

《嘩鬼家族》更有59歲荷里活美魔女Monica Bellucci加盟，更以死屍裝扮上陣！（《嘩鬼家族》電影劇照）

現年59歲的Monica Bellucci，為荷里活九十年代著名女神演員兼名模，即使今年即將踏入60歲，但仍然保養得非常好，顏值與巔峰時期無異。Monica於《嘩鬼家族》裡飾演Delores一角，為大法師Betelgeuse的前妻，這對離異的夫妻恩怨未除，似乎不會輕易放過對方！而日前Monica Bellucci飾演的Delores形象隨角色海報曝光，雖然化上「嘩鬼」妝容的Monica似乎又老又殘面無血色十足死屍一樣，但其實Monica Bellucci真身非常美豔，仍為魅力十足的美魔女！

59歲的Monica Bellucci日前出席《嘩鬼家族》電影發布活動。（視覺中國）

Monica Bellucci在首張角色海報相當美豔！（《嘩鬼家族》電影海報）

Monica Bellucci在第二張角色海報則面無血色十足死屍！（《嘩鬼家族》電影海報）

Monica Bellucci近年除了於《007：鬼影帝國》（007：Spectre）裡性感現身，以寡婦之姿引誘占士邦以外，亦不時為外國時裝雜誌拍攝封面及造型照，就算已年近六旬，Monica因為五官身材得宜，拍攝時仍然會大騷胸線與長腿，性感尺度其實不輸年輕一輩甚至自己的女兒Deva Cassel！

Monica Bellucci不少銀幕角色均以高雅性感為賣點。（《007：鬼影帝國》電影劇照）

與丹尼爾基克合演占士邦電影時，Monica Bellucci已年屆五旬。（《007：鬼影帝國》電影劇照）

Monica Bellucci的女兒Deva Cassel於去年以18歲之齡出道，已經為大量時裝名牌行騷，聲勢不下於母親當年。（視覺中國）

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