專訪｜江若琳自爆曾拒演《高舉．愛》　狂食奶粉增肥20磅：食到嘔

江若琳（Elanne）相隔七年復出樂壇，最近她發布全新廣東歌《一直留在心底的事》，其新歌MV短短發布兩周已經突破12萬點擊，成績相當驕人。最近Elanne接受《香港01》 專訪宣傳新歌之外，分享榮升母親的轉變，以及大談電影代表作《高舉·愛》拍攝辛酸等。講到當年她憑《高舉·愛》獲得金像獎最佳女主角提名，她憶述當天得知道入圍：「我喺張床上面彈起，同埋大叫，我發生咩事呀？全部嘅訊息都係叫我回應，你有乜嘢感覺？跟住我就爆喊，嗰一日好難忘，呢一個對我嚟講係最有意義同最重要嘅一刻。」

江若琳接受《香港01》 專訪宣傳新歌之外，大談電影代表作《高舉·愛》。（陳順禎攝）

憶述收到入圍金像獎通知真實反應

Elanne出道至今拍過無數的電影，當年她約25歲已經憑代表作《高舉·愛》獲得金像獎最佳女主角提名，她表示：「呢一齣電影對我超級有意義，係我從影以來好大嘅里程碑，第一我終於可以遇到我一個好鍾意嘅劇本，同埋好有發揮嘅角色，當年我好冇信心接呢一齣戲，我甚至有同邱禮濤導演講不如你搵第二個，我覺得我自己未夠班，處理唔到呢個角色，因為好沉重，嗰陣時仲好年輕。我好多謝導演鼓勵我一定做得到。」她憶述得知金像獎提名的那一天：「嗰日我喺深圳拍完戲喺酒店好攰，個電話不斷咁響，我心諗邊一個啊！我拍緊戲，我已經好攰，原來係啲記者朋友同我講我攞咗金像獎提名，想問我回應。」她繼續當刻極度興奮，並表示：「我喺張床上面彈起，同埋大叫，我發生咩事呀？全部嘅訊息都係叫我回應，你有乜嘢感覺？跟住我就爆喊，嗰一日好難忘，呢一個對我嚟講係最有意義同最重要嘅一刻。」

江若琳踏上紅地氈情況。（VCG）

江若琳憶述收到入圍金像獎當場開心到尖叫！（陳順禎攝）

透露拍《高舉·愛》受傷入院

談及拍攝《高舉·愛》時是否需要運用許多體能技巧，Elanne直言：「需要好多體能，同埋要增肥20磅，嗰陣時完全好有壓力去增肥其實係肥唔到，係咁食增肥奶粉，半夜真係食到嘔，同埋要食乾炒牛河巨無霸，再加上嗰陣時真係跟香港代表隊嘅教練去訓練，同啲運動員一齊由最基本嘅姿勢開始去學，做演員最正嘅一個時刻。」至於有否練習過激而受傷，她說：「我拍呢套戲嘅時候，因為啞鈴有重量，跟住鐵餅砸親，之後都有入醫院，又曾經拍戲俾馬踢受傷，但後生都真係有拼勁，入完醫院然後再拍。」

江若琳拍《高舉·愛》狂食奶粉增肥20磅。（資料照片）

自爆參加金像獎打定輸數

被問到當年參加金像獎的感受，Elanne分享：「我覺得嗰日係最夢幻嘅一日，所有提名嘅都係超勁嘅演員，有周迅、鄭秀文同埋楊千嬅，我覺得作為一個新人坐喺呢一個位，已經係最高嘅榮幸，我係好放鬆，因為我覺得一定唔係我。」她指自己的演藝生涯有很多回憶的畫面。提到會否希望在接拍電影，她幽默表示有很多角色都未曾嘗試過，並且很期待演繹類似《白日之下》同《年少日記》的角色，她強調：「唔係因為啲演員攞咗獎先咁講，因為個電影好有講故事嘅情懷，同埋帶到訊息出嚟係好正。」

江若琳當年憑代表作《高舉·愛》獲得金像獎最佳女主角提名，同屆提名有楊千嬅、鄭秀文和周迅。（網上照片）

大談榮升母親轉變

至於到榮升母親的轉變，她說：「為咗個仔(兒子Owen）生存，同埋會有無限嘅動力，可能做嘢我就會諗，我希望可以努力工作，做一個令個仔驕傲嘅媽咪。」過往愛哭的她，今天轉變成為母親之後直言有所轉變，她說：「而家嘅喊通常都係好感動，或者我出街嘅時候會好唔捨得，就會叫媽媽。跟住同我講好掛住我，好感動嘅moment，唔同以前嗰種難過，通常唔開心都係因為個仔發燒。」講到小時候曾經鉛筆插嘴唇，導致受傷，也經歷許多頑皮的事，她隨即大笑起來：「個仔玩具，我梗係會好驚，其實我有陰影㗎！譬如拎住啲嘢尖嘅，個仔又唔係行得好穩，我就會好緊張整到佢。同埋而家嘅玩具都好細細粒，我就會掉，我好驚佢吞咗，好多呢啲家居意外。」

江若琳一家三口勁溫馨！（IG/@elannek930）

冇計劃再生B

講到老公蕭唯展（Oscar)管教兒子的方式，她表示：「爹哋都係通常寵愛個仔，冇咩特別管教方式，係一個超級緊張爹哋，最緊要個仔開心就得。」被問到會否考慮兒子成為「星二代」，她說：「唔可以，絕對不能。因為我哋喺呢個娛樂圈都唔算算係發展得好好，仲要經過咁多嘅挫折，我希望佢好好讀書，老公都做咗兩年就退出娛樂圈，都知道唔係咁好玩，期望都係希望個仔好好讀書，音樂都希望個仔鍾意，但係培養佢興趣為主就可以。」

江若琳指老公蕭唯展（Oscar)係一個超級緊張爹哋。（陳順禎攝）

她指現階段不希望再追多個孩子，會全程投放在兒子身上。提到會否協助老公生煎包的生意，她坦言：「現階段完全冇。」她隨即分享貓酒店現階段經營得不錯，並表示：「呢個地方係好治癒到我嘅地方，成日冇嘢做，我就會返舖頭坐，去陪吓啲貓，經營呢個地方好有愛，每一日都會收到主人嘅留言，令到我（顧客）去旅行好開心，呢個都係我哋經營咁多年嘅宗旨。」她透露目前為止已經經營長達五年時間，與顧客擁有良好的關係。」

江若琳兒子Owen。（IG/@elannek930）

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服裝：SHIATZY CHEN

Hair: Terry @yondahair

場地：@amorfati_hk@Catsplacehk