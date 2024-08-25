專訪︱木村光希首演親密戲冇尷尬 分享爸爸8字贈言︰非常受用
冰島導演巴塔薩科馬哥（Baltasar Kormákur）最新作品《心動50年》，由「木村拓哉愛女」木村光希Kōki、本木雅弘、艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）及彭米科馬哥（Palmi Kormákur）主演，劇情講述一段跨越50年、由冰島、英國到日本的愛情故事，晚年喪偶的Kristofer患上認知障礙症，自知生命與記憶均進入倒數，於是回首一段半世紀前的愛情，決定到曾經留學的英國，尋回曾經深愛的日本女朋友Miko。早前《心動50年》女主角木村光希就新作接受《香港01》專訪，分享首次拍攝外國電影、與冰島型男彭米之間的合作，以及父親木村拓哉對她的啟發與支持。
木村光希出道後，曾拍攝一部日本電影，在《心動50年》裡首次主要以英語演繹角色，光希笑言比用日語更自然表露情感：「對我來說，以英語演繹角色並沒有感到更容易，我覺得對比用日語演繹能夠更自然地表達情感。」她更分享到首次拍電影時，演繹日語對白時的焦慮：「當我第一次在電影裡以日語演繹角色時，會忍不住思考『我的發音正確嗎？』『語調上正確嗎？』會有這樣的思考，所以情感表達上用英語會更自然。」
木村光希與冰島型男彭米在銀幕上譜寫出一段跨越半世紀、熾熱而單純的愛情故事，在鏡頭外，她亦對彭米讚譽有加：「我第一次遇到彭米是在劇本圍讀上，導演亦在現場，我為着與他們見面的事而非常緊張！他是一個非常慷慨、親切、思想開明的人。」她直言非常感恩能夠與優秀的彭米及一眾演員合作。
劇情中，光希與彭米上演數段熾熱的親密橋段，對第二次參演電影的光希來說是一大挑戰，她分享指：「在正式拍攝前我們綵排了許多次，彭米、親密行為協調員、導演與我之間討論了許多遍，其實我在拍攝那些親密戲份過程中『零』焦慮感，但當然第一場親密戲的第一個鏡頭，我也極度緊張、甚至能夠聽到自己的心跳聲！」然而在開始拍攝後，光希表示所有緊張感也消散，讓她全程投入進劇情中。
木村光希作為日本影視天王木村拓哉與工藤靜香的愛女，是次在大銀幕上作出重大的突破，亦不怕父母看到自己的大膽戲份：「我應該不會強逼他們，但會請求他們來看！我非常想知道他們對這部電影的想法與意見，我知道他們會適當地直接表達，他們的想法與見解會對我的事業十分有幫助！」
光希亦透露，在拍攝期間經常與父母分享進展與心情：「在拍攝期間，我每日也打電話與他們聯絡，當我有不同的念頭、或者焦慮感，我也會盡快打給父母，他們會陪我一同解決。對我來說他們是重要的啟蒙，像我爸爸說『享受過程，做到最好！』我拍攝時每時每刻也提醒着自己，他的確啟發我非常多！」
在親密橋段以外，木村光希亦笑言有另一樣令她非常深刻的突破性演出：「就在我拍攝吸煙的橋段中，是我人生第一次吸煙！一開始有點不習慣，但我有向拍攝團隊『偷師』，他們便教我如何演得好，那是一段相當有趣的記憶！」光希期待未來能夠拍攝更多日本與海外電影作品，希望尋求更多新體驗，經歷不同的突破與創新！