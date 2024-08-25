專訪︱木村光希首演親密戲冇尷尬　分享爸爸8字贈言︰非常受用

冰島導演巴塔薩科馬哥（Baltasar Kormákur）最新作品《心動50年》，由「木村拓哉愛女」木村光希Kōki、本木雅弘、艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）及彭米科馬哥（Palmi Kormákur）主演，劇情講述一段跨越50年、由冰島、英國到日本的愛情故事，晚年喪偶的Kristofer患上認知障礙症，自知生命與記憶均進入倒數，於是回首一段半世紀前的愛情，決定到曾經留學的英國，尋回曾經深愛的日本女朋友Miko。早前《心動50年》女主角木村光希就新作接受《香港01》專訪，分享首次拍攝外國電影、與冰島型男彭米之間的合作，以及父親木村拓哉對她的啟發與支持。

木村光希早前就新作《心動50年》接受《香港01》專訪。（專訪錄影截圖）

冰島電影《心動50年》由「木村拓哉愛女」木村光希Kōki、本木雅弘、艾基奧力夫遜（Egill Olafsson）及彭米科馬哥（Palmi Kormákur）主演。（《心動五十年》電影劇照）

木村光希出道後，曾拍攝一部日本電影，在《心動50年》裡首次主要以英語演繹角色，光希笑言比用日語更自然表露情感：「對我來說，以英語演繹角色並沒有感到更容易，我覺得對比用日語演繹能夠更自然地表達情感。」她更分享到首次拍電影時，演繹日語對白時的焦慮：「當我第一次在電影裡以日語演繹角色時，會忍不住思考『我的發音正確嗎？』『語調上正確嗎？』會有這樣的思考，所以情感表達上用英語會更自然。」

木村光希在《心動50年》拍攝中，接近以全英語演繹角色。（《心動50年》電影劇照）

木村光希與冰島型男彭米在銀幕上譜寫出一段跨越半世紀、熾熱而單純的愛情故事，在鏡頭外，她亦對彭米讚譽有加：「我第一次遇到彭米是在劇本圍讀上，導演亦在現場，我為着與他們見面的事而非常緊張！他是一個非常慷慨、親切、思想開明的人。」她直言非常感恩能夠與優秀的彭米及一眾演員合作。

木村光希（左四）直言與彭米（右四）及一眾《心動50年》的劇組成員建立出如家人一樣的情感。（木村光希IG圖片）

劇情中，光希與彭米上演數段熾熱的親密橋段，對第二次參演電影的光希來說是一大挑戰，她分享指：「在正式拍攝前我們綵排了許多次，彭米、親密行為協調員、導演與我之間討論了許多遍，其實我在拍攝那些親密戲份過程中『零』焦慮感，但當然第一場親密戲的第一個鏡頭，我也極度緊張、甚至能夠聽到自己的心跳聲！」然而在開始拍攝後，光希表示所有緊張感也消散，讓她全程投入進劇情中。

木村光希直言拍攝親密橋段的第一個鏡頭時，緊張得聽到自己的心跳！（《心動50年》電影劇照）

木村光希亦特別感謝導演，帶領她與彭米並親密行為協調員進行多次溝通。（《心動50年》電影花絮照）

木村光希作為日本影視天王木村拓哉與工藤靜香的愛女，是次在大銀幕上作出重大的突破，亦不怕父母看到自己的大膽戲份：「我應該不會強逼他們，但會請求他們來看！我非常想知道他們對這部電影的想法與意見，我知道他們會適當地直接表達，他們的想法與見解會對我的事業十分有幫助！」

木村光希直言父親木村拓哉是自己的一大啟蒙，亦謹記父親說要︰「享受過程、做到最好」的教導。（木村光希IG圖片）

木村光希亦表示着重父母木村拓哉與工藤靜香對自己作品的意見與看法。（木村光希IG圖片）

光希亦透露，在拍攝期間經常與父母分享進展與心情：「在拍攝期間，我每日也打電話與他們聯絡，當我有不同的念頭、或者焦慮感，我也會盡快打給父母，他們會陪我一同解決。對我來說他們是重要的啟蒙，像我爸爸說『享受過程，做到最好！』我拍攝時每時每刻也提醒着自己，他的確啟發我非常多！」

木村光希不怕父母看見自己在《心動50年》的突破性親密演出。（木村光希IG圖片）

在親密橋段以外，木村光希亦笑言有另一樣令她非常深刻的突破性演出：「就在我拍攝吸煙的橋段中，是我人生第一次吸煙！一開始有點不習慣，但我有向拍攝團隊『偷師』，他們便教我如何演得好，那是一段相當有趣的記憶！」光希期待未來能夠拍攝更多日本與海外電影作品，希望尋求更多新體驗，經歷不同的突破與創新！