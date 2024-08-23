國產凌凌漆｜「德仔老竇」驚現《愛回家》？　真實身份原來係…

周星馳主演的《國產凌凌漆》是不少影迷心目中的經典，雖然票房成績不算是最出色，但電影中的劇情卻令人留下深刻印象，不時被網民「回帶」，當中包括在皇室堡發生的槍擊事件，「德仔老竇」一角更大受歡迎，然而飾演這個角色的演員卻一直甚少人提及，直至早前有網民發現他疑似於劇集《愛·回家之開心速遞》中出現而再度受到關注。

相信星爺都估唔到「德仔老竇」一幕咁受歡迎。（電影截圖）

網上對「德仔老竇」的演員的標註並不統一，最普遍的說法是由動作指導梁小熊飾演，連「維基百科」的《國產凌凌漆》專頁亦如所列，明顯是資料有誤，對比資料最符合的是一名叫鄒義訓的演員，他曾參演過星爺另一電影《武狀元蘇乞兒》，而最多戲份的是在《倚天屠龍記之魔教教主》飾演「華山二老」之一，不過再被誤認為曾志偉。

點擊下圖睇疑似「德仔老竇」30年後現身《愛回家》

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鄒義訓除了是演員，亦當過《鹿鼎記》及《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》等電影的場務，但90年代中後已沒有參與電影演出或製作，想不到相隔30年竟然在《愛回家》出現，湊巧的是同樣飾演一名帶著兒子的父親，未知是否向「德仔老竇」致敬？不過細心對比圖片，鄒義訓跟《愛回家》出現的演員在外貌有一點分別，剛巧該集片尾沒有標明該演員的名字，難以肯定是否「德仔老竇」本人。

鄒義訓在《倚天屠龍記之魔教教主》飾演「華山二老」之一，常被認錯為曾志偉。（電影截圖）