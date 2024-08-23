異形︰羅穆盧斯｜導演堅持實體道具重現　真人扮演加機械操作兼備

《異形：羅穆盧斯》於上周上映後大獲好評，更獲爛番茄觀眾 86% 高分好評兼獲公認為《異形》系列出色作品。日前更陸續公開幕後製作片段，今次《禁室殺戮》鬼才導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）幾乎捨棄了綠幕特效，堅持實景拍攝，透過逼真的場景和異形實體道具，打造出一個令人窒息的異形宇宙，帶領觀眾身歷其境，重現影史驚懼經典！

戲中異形大部分都棄用CG，以真人或機械演出一份質感。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

從最近公開的幕後製作片段所見，頂尖特效公司 Legacy Effects 的團隊讓《異形：羅穆盧斯》中的異形做成像是來自原版電影的模樣，當中有全尺寸、全機械玩偶版異形，大約八英尺高且身形非常瘦削。另一個是重量更輕、尺寸相同的機械玩偶版異形，由一人控制做出更快速的動作。另外兩個異形是附在特技替身服裝上的機械玩偶異形頭，每個實體道具也製作得十分細緻，迫真又震撼！

今集大部分場景棄用CG，以真實道具拍攝。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

製作特輯展現了由機械塑造出來的異形。（影片截圖）

由「異形之父」金獎大導列尼史葛 Ridley Scott 監製的《異形：羅穆盧斯》，是《禁室殺戮》驚悚鬼才導演費德亞發拉斯再創事業高峰的代表作，費德說：「作為《異形》系列粉絲，我盡量使用實景及實體道具來製造最迫真的異形驚懼效果！」《異形：羅穆盧斯》2D、IMAX、LUXE、CGS、4DX、MX4D、D-BOX、Screen X 同步獻映中！