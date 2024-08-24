賭神2︱邱淑貞咬啤牌成性感經典　惹其他女主角不滿派人伏擊王晶

香港資深喜劇導演王晶今日（24日）在個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》中，再次首位「晶女郎」為主題開展第二輯節目，詳談將邱淑貞捧紅為台港電影女神，以及二人最後疏遠交住的經過。王晶在節目中，亦首次開腔回應一件與邱淑貞之間的恩怨，以及二人最後由親朋密友到二十多年來不再往來的經過。

王晶在新一集《王晶笑看江湖》裡，提到與第一位「晶女郎」邱淑貞關係漸漸疏遠的原因。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞為王晶一手捧紅的第一代「晶女郎」！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶於九十年代以《赤裸羔羊》《香港奇案之強姦》及《慈禧秘密生活》等作品一手捧紅邱淑貞後，漸漸減少合作。王晶在節目中自言沒有堅持以邱淑貞為女主角，但在《賭神2》卻因為邱淑貞份外搶戲而令他慘遭伏擊。王晶提到《賭神2》裡，邱淑貞因為口咬啤牌的鏡頭，令她在中港台均大受歡迎，成為生涯的性感經典形象之一，光芒更勝另外兩位女主角張敏及吳倩蓮，王晶表示：「我知道有人不開心，到有一日突然回到公司時，有幾個人從後捉住我、捉住手腳，一秒鐘後我的面部中了一拳。」

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角之間非常突出。（《賭神2》電影截圖）

邱淑貞於《賭神2》裡的演出非常性感，在三位女主角之間非常突出。（《賭神2》電影截圖）

在《賭神2》上映後，王晶知道邱淑貞的突出令有人感到不滿。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶當年被伏擊入院。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶表示知道被伏擊背後的指使人：「是有人想做這件事來作一個交代，但他又不想真的傷害我，因為大家都認識、大家關係都是好的，但是她不做又丟架。」王晶最後未有就事件追究，亦保持與對方的關係：「算了，我就當是一個誤會也好、或者一個交代又好，我不追究。」至於對方的真正身份，王晶亦未有透露：「不需要講，小誤會而已。」

王晶未有透露自己遭伏擊背後指使者的真正身份。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶談到與邱淑貞的關係轉變，由《百分百感覺2》（或作《百分百啱Feel》）開始產生，王晶表示當時其實為雙女主角的設定，但邱淑貞卻覺得鄭秀文的戲份比她多，讓她產生不滿、合作上亦有嫌隙：「可以說我們就由那時開始，就少合作了，亦由非常親密的朋友變成疏遠了。」

由鄭伊健、鄭秀文與邱淑貞合演的《百份百感覺2》，讓王晶與邱淑貞之間產生合作嫌隙。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

由鄭伊健、鄭秀文與邱淑貞合演的《百份百感覺2》，讓王晶與邱淑貞之間產生合作嫌隙。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

由鄭伊健、鄭秀文與邱淑貞合演的《百份百感覺2》，讓王晶與邱淑貞之間產生合作嫌隙。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

節目中，王晶的拍檔主持提及邱淑貞曾向媒體透露，指王晶曾做過一件深深傷害她、不可原諒的事，但未有透露事件內容。王晶亦在節目上回應邱淑貞的說法：「其實我都不知道！我真是覺得沒有，就算有，我相信是誤會。」

主持人提到邱淑貞曾透露，王晶對她做過一件深深傷害到她、不能原諒的事，並請從未回應過事件的王晶開腔。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶直言自己沒有做過，不知道甚麼事情傷害到邱淑貞。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶直言自己沒有做過，不知道甚麼事情傷害到邱淑貞。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶亦表示自己若被指責，並不會作出解釋，或試圖改變對方的想法：「大家咁好朋友，我就食咗呢隻死貓，有咩所謂呢？」並表示與邱淑貞之間再沒有來往，除了一次在對方懷孕期間於中醫醫務所巧遇外，彼此亦再沒有聯絡。