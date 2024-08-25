木村拓哉「幼稚」舉動與女兒成忘年之交　破例嗌交釀整個月零對話

日本萬人迷木村拓哉，陪伴不少香港人成長，不過轉眼間其二女，現年21歲的木村光希（Koki）已經接棒投身藝能界發展，到我們這代Uncle Auntie睇住佢入行。而Koki繼2022年首度演出電影《牛首村》後，衝出日本接拍冰島電影《心動50年》（Touch），香港亦將於8月29日上映。

木村光希在《心動50年》拍攝中，接近以全英語演繹角色。（《心動50年》電影劇照）

24年前，木村拓哉宣布與女星工藤靜香（Shizuka Kudo）結婚，消息轟動全亞洲，不少人不單睇死呢段婚姻呂會長久，更預計一代男神從此人氣不再，連帶工藤靜香都受盡言論攻擊，不時榮登「最討人厭女星」第一位。不過24年後，似乎大家都大跌眼鏡，木村依然是木村，香港都要搵佢賣廣告講廣東話，而且一家四口更是甜蜜溫馨。

木村拓哉與工藤靜香，他們結婚24年一直恩愛。（網上圖片）

工藤靜香婚後全力照顧家人，把家庭打理妥當。（cocomi_553_official＠IG）

放下父親身份

不少人都知，木村拓哉是個寵女暖爸，與兩名女兒相處非常融洽，而木村為父之道就係唔好不時擠出個嚴父樣，相反要當自己係大女兒好多年的朋友，以朋友之道相處。最重要是不會過度施加壓力和想法到孩子身上，讓他們自行建立出自身的價值和信念。

可見此道非常奏效，兩女兒不單止每逢父母生日、父親節及母親節都會在IG分享生活照，兩年前的父親節，光希更大爆爸爸在家中的幼稚行為，令全屋不時充滿笑聲笑聲，滿載溫馨。

女兒出初世，爸爸已錫到燶。（網上圖片）

左邊為大女木村心美，右邊是二女木村光希。（網上圖片）

呢張就左邊為二女木村光希，右邊是大女木村心美。（網上圖片）

捉曱甴嚇女兒

光希透露自己最怕曱甴，呢點爸爸都好清楚，偏偏只要有曱甴出現，木村都會專登捉起嚟，追著女兒跑嚇佢咃。

兩個女兒，年紀少少已識擺甫士。（網上圖片）

威脅要熄電視

大女心美就提到爸爸有時都會扮嚴父，就係每當女兒在客廳看動畫時，木村就會拿起遙控器扮作要熄電視，明知係裝模作樣，所以心美都笑笑表示︰「爸爸真係好煩！」

木村就是愛跟女兒裝鬼臉合照。（網上圖片）

木村就是愛跟女兒裝鬼臉合照。（網上圖片）

煮飯大搗亂

二女光希喜歡下廚，亦會跟媽媽一起拍攝做料理的影片。不過呢個時候亦係爸爸最佳的出手時機，他會在下廚時，待女兒雙手正忙著故意搗亂，例如擋住女兒的視線，的確幼稚得可愛。

當時木村與光希為雜誌影的這張相，驚為天人。（網上圖片）

擠壓女兒臉

兩個女兒都不時分享一家四口的溫馨照片，不過有時會係惡搞圖。因為木村最喜歡在合照時，雙手擠壓心美的臉，令她五官頓時全擠在一起，而此刻就會令得逞的爸爸笑得最開心。

木村係有呢鋪癮。（網上圖片）

突例的嗌交一個月冇對話

雖然父女間一直融洽相處，但都有試過冷戰。木村拓哉在接受訪問時就提到，有日自己在家讀劇本，聽到母女兩人正為了洗碗的水，不小心濺自己的習作而吵架起來，當時女兒非常搶口認定媽媽是故意。結果木村一時火起，突然將整杯水倒進廚房水盤並說︰「看到沒有，這才叫做故意的！」此舉令女兒含淚走了，然後足足有一個月跟木村處於冷戰狀態，一句話也沒說。