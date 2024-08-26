無路可走輪盤賭｜許光漢入伍前破格演出　結尾現身留伏線鋪第二季

許光漢入伍前其中一部劇集，Disney+的驚慄懸疑韓劇《無路可走：輪盤賭》已全數上架。作為台灣男神，突如其來的入伍，各位許太要等到2025年才有機會再睇到男神演出。想繼續欣賞他的帥氣演出，《無路可走：輪盤賭》是其中一個選擇。

要等一年先可以再睇到許光漢演出，唯有不停煲舊作。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

許光漢於宣佈入伍後，引發網民無盡討論，不少許太太更傷心欲絕，紛紛表示要重溫《無路可走：輪盤賭》中許光漢的精彩演出！作為首躋韓劇之入作，許光漢飾演殺手「微笑先生Mr. Smile」，首度挑戰黑化角色非常搶鏡，更與主角趙震雄及劉宰明等頂尖演員動作連場！

呢個招牌笑容，令他角色叫「微笑先生Mr. Smile」。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

本來在第6集疑似已退場的許光漢，於結局彩蛋中驚喜現身，表示正在追殺蒙面人，向同樣追捕蒙面人的趙震雄宣戰「你最好現在就放棄找他，不然我會殺了你和你愛的每個人」！究竟劇集會否有續集，可以讓大家再次看到心狠手辣的許光漢？

呢個笑容直逼King Sir，笑到人心都寒埋。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

劇中蒙面人身份一直存疑，看到第八集不難發現，種種線索指向神秘人的真正身份，應該就是牧師成俊宇(金聖喆 飾)！他年少時因媽媽被教會牧師迷姦而令其價值觀扭曲，長大後認為法律並不能制裁罪犯，更主張令罪犯生不如死才算真正贖罪。身為牧師但財產豐厚得足以發起200億韓圜的懸賞，究竟他是何方神聖？背後是否有組織支援？種種伏線令劇集更撲朔迷離！

本來在第6集疑似已退場的許光漢，於結局彩蛋中驚喜現身。（《無路可走：輪盤賭》劇照）