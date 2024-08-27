紥職3專訪︱Bosco被鄭浩南風範震懾　張繼聰浸桑拿全日：似打邊爐

香港黑幫情仇電影《紥職3》，由吳家偉執導，黃宗澤（Bosco）、張繼聰、陳家樂、鄭浩南、陶大宇、周勵淇及林千渟等主演。其中Bosco、張繼聰及陳家樂繼《紥職2》後再次冧莊飾演三兄弟，劇中掀起的一番江湖風暴，又再考驗彼此之間的兄弟情！早前黃宗澤及張繼聰就新作接受《香港01》專訪，分享連續拍攝兩部《紥職》建立的兄弟情，當中合作鄭浩南的有趣點滴，以及旺角實景拍攝打戲的驚險時刻！

黃宗澤與張繼聰早前就新作《紥職3》接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

黃宗澤、張繼聰與陳家樂繼《紥職2》後再冧莊，在《紥職3》繼續飾演三兄弟！（《紥職3》電影劇照）

黃宗澤與張繼聰談及《紥職3》裡外的兄弟情期間，直言二人早於電視台時期合作認識，拍攝兩集《紥職》亦令他們建立出兄弟情。張繼聰分享指：「與家樂拍完第二集就變得更好朋友，所以第三集合作後，連同導演、動作指導張文傑，也相當開心！猶其男人戲經常牽涉動作武打，都產生共患難的兄弟情！」黃宗澤亦表示：「拍攝《紥職2》期間已經產生默契，到《紥職3》在對稿時，大家已經會拋出許多想法、試戲時提出不少微調的地方，與導演一同研究。」

黃宗澤、張繼聰與陳家樂之間，因為兩集《紥職》而建立出銀幕裡外的兄弟情。（梁碧玲 攝）

談到《紥職3》連場動作武打場面，張繼聰亦分享到自己的深刻場景：「我們今次在彌敦道跑、商場裡劈友，以及拍大水渠一場最深刻！其實拍攝前非常擔心，要拍兩三日、正值夏季，最怕該地的蚊蟲，已經買定最好的防蚊產品。拍到晚上，看見拍攝團隊成員通通曬傷了，武師躺在地上全身被蚊釘至紅腫，他們付出甚多！」張繼聰亦讚揚武指導張文傑的團隊非常專業，在不少觀眾未必留意到的地方為電影出力：「在樓梯的一段戲更拍到天光，街坊聽到我們在商場鐵閘在打架。（Bosco：幸好封黑布拍攝！）然後武師也非常辛苦，我們有型地揮一刀、便幾個人滾下樓梯！而German（張文傑）由《紥職2》首次做武術指導，到第三集明顯越來越成熟！」

張繼聰大讚《紥職3》的武術指導張文傑與旗下武師團隊。（梁碧玲 攝）

談到重要的結局盆菜宴戲份，Bosco提到一場一鏡到底動作戲份，由自己的部分開始拍攝、再到張繼聰、最後由陳家樂守尾門，黃宗澤表示過程排練多次、每一位演員、武師也非常集中，若出錯便要重新花一小時整理場景。張繼聰亦分享到一則意外，在道具突然損壞後臨場應變的意外：「其中有幾位武師要『硬食』撻在地上，我們也不想他們要撻太多次。其中有一個鏡頭，我把刀斷了、我便拋開斷刀、用拳頭頂上，有一拳打中武師的臉上，後來Cut機後找回那位武師，發覺已經在敷冰、整隻眼紅腫起來！」

張繼聰提及結局場面錯手將武師的眼部打腫的過程。（梁碧玲 攝）

至於三位主演在戲中的驚險時刻，張繼聰亦提到在旺角實地取景的追逐武打戲份：「在一些不起眼的位置其實很易受傷，我最記得彌敦道中間的花槽，其實非常高！跳上去再跨過鐵欄，最後也拍攝了頗多次，有一個鏡頭我跳到腳軟、仆倒在地上，感覺最有真實感！」但難得在旺角取景，亦讓張繼聰有機會從獨特的視角重新認識熟悉的地帶：「在西洋菜街等拍劈友的戲份，躺在地上標記拍攝位置，感覺有幾可躺在旺角、原來戲院在這邊、廣華醫院在另一邊，這個視點並不常有，都非常開心！」

張繼聰提到在旺角實地取景，除了在彌敦道被花槽跘倒，躺在西洋菜街看旺角的夜景亦相當夢幻。（梁碧玲 攝）

黃宗澤、張繼聰與陳家樂在《紥職3》劇情中，跟隨鄭浩南飾演的花錦哥，與鄭浩南緊密作，張繼聰笑言非常難忘：「跟住浩南哥演，一開機拍就完全是一位大佬！猶其我們從小到大看他的作品，都是大佬嘛！都感覺真的『得一個浩南』，或者暗暗想『駛唔駛加錢呀？』，但不敢說出口！」Bosco隨即笑指：「其實為甚麼不試呢？不知道他會有甚麼反應！」

黃宗澤與張繼聰在合作鄭浩南時，原來都各有心聲！（梁碧玲 攝）

鄭浩南、黃宗澤、張繼聰及陳家樂對戲的場景中，桑拿浴一場最具代表性，Bosco提到該段拍攝時笑言：「你以為看上去很舒服，但要在水池浸足幾個鐘頭，其實很熱！但兄弟情亦隨之升溫！」張繼聰亦表示：「其實那間桑拿我拍過兩次，浸足一個上午，有種像打邊爐的菇菜一樣，烚到熟透！我記得這次很好笑，一邊拍攝、一邊換機位，來回冷氣房間又很怕冷親，而浸桑拿浴又的確能夠放鬆、散發疲累感，早班拍完桑拿在轉景時要到車上小睡一會！」

黃宗澤提到被鄭浩南的鐵臂粗壯度嚇親！（梁碧玲 攝）

鄭浩南於《紥職3》裡飾演黃宗澤、張繼聰與陳家樂的大哥。（《紥職3》電影劇照）

Bosco卻表示拍攝時卻見識到鄭浩南的大哥風範，更被對方的鐵臂嚇親：「Mark哥拍攝時非常坦然，打開浴巾下水，我也被他的身型嚇一跳！我讚他身型保持巔峰狀態時，他更表示『渣咗喇！』因為受傷所以手臂肌肉縮小，我心想若沒有受過傷、手臂強壯程度豈不是更誇張！」黃宗澤認為鄭浩南對外型的要求與堅持，為他們豎立作為前輩的榜樣。

黃宗澤認為鄭浩南豎立了作為前輩的榜樣。（梁碧玲 攝）

《紥職3》上映前後，陳家樂正為其他作品到外地拍攝，黃宗澤與張繼聰亦趁最年輕的家樂不在場，提到他的搞笑時刻，張繼聰笑指：「踢爆家樂？我們經常都提醒他捉緊道具刀，始終他錯過一次，便會一直淪為笑柄！他自己也非常緊張，又怕跌刀、又怕發生其他笨拙的情況，但他在演繹上越來越成熟，在鏡頭中也看得出他的信心與演戲的力度！」

談到經常負責「守尾門」的陳家樂，黃宗澤與張繼聰都忍不住大笑！（梁碧玲 攝）

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黃宗澤

服裝：MR PORTER

造型：Queenie Yu

髮型：Kel @HH hair

化妝：Cyrus Lee

黃宗澤。（梁碧玲 攝）

黃宗澤。（梁碧玲 攝）

張繼聰

髮型：Matt Chau

化妝：PinkyKu MakeUp

張繼聰。（梁碧玲 攝）