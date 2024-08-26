劉亦菲37歲生日曬閨房私密照　露背睡裙驚現疑似新紋身引網民熱議

內地「八五花」一線女演員劉亦菲，出道以來憑小龍女等多個角色走紅，素來有「神仙姐姐」之稱。今年中，劉亦菲主演的內地電視劇《玫瑰的故事》播出，飾演的「大女主」角色黃亦玫大受歡迎，個別破格親密戲份演出引起網民熱議，讓劉亦菲再度成為觀眾焦點！昨日（25日）劉亦菲迎來37歲生日，在社交媒體上分享一輯生日寫真美照，其中後背疑似紋身圖案更引起網民熱烈討論！

《玫瑰的故事》播出後，劉亦菲不論私生活或外貌身型均成為討論焦點。（劉亦菲微博圖片）

《玫瑰的故事》播出後，劉亦菲飾演的角色黃亦玫大受歡迎，取得空前成功！（劉亦菲微博圖片）

劉亦菲在生日分享的寫真美照中，身穿一襲吊帶露背連身睡裙，口咬一根黃玫瑰，在閨房床鋪上享受書寫的私密時光。劉亦菲的黃玫瑰道具呼應最近火紅的劇作，亦因為生日而吸引大量網民留言及讚好。劉亦菲身穿的吊帶裙裝，亦小露白晳美背，而右肩下的一處更驚現精緻玫瑰圖案，疑似為神仙姐姐的新紋身，為《玫瑰的故事》劇集取得成功留下的紀念。

劉亦菲在37歲生日分享閨房私密美照，右肩下更驚現疑似新的紋身圖案！（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲在37歲生日分享閨房私密美照，右肩下更驚現疑似新的紋身圖案！（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲的生日寫真亦緊扣「黃玫瑰」的主題。（劉亦菲IG圖片）

劉亦菲的生日寫真亦緊扣「黃玫瑰」的主題。（劉亦菲IG圖片）

早前，劉亦菲曾經分享為國際時裝雜誌拍攝的封面，當時因為僅以一件肚兜封住胸前、罕有大露腰背而引起瘋傳。然而在該輯封面相片中，劉亦菲的美背右肩下的同一位置，尚未有疑似的紋身圖案，令網友昨日不禁在社交媒體詢問神仙姐姐：「請問玫瑰紋身圖案是真的嗎？」但劉亦菲則未有回覆，亦未更新其他相片與限時動態展示後肩的圖案。

劉亦菲較早前曾為國際時裝雜誌拍攝封面，當時右肩部分尚未見疑似紋身圖案。（劉亦菲IG圖片）

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