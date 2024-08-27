《香港經典 光影重塑》 紀錄片威尼斯國際影展放映獲關注及認同

無論是什麼題材，短片或是長片，香港的電影製作一直受到各地導演及影評人注意。較早前由香港旅遊發展局及Double S Entertainment 聯合出品、推廣香港電影的紀錄片《香港經典 光影重塑》，在《威尼斯國際影展》期間，獲《FILMING ITALY VENICE AWARD》的關注和認同，不單止受邀在威尼斯國際影展上放映，更將會獲對方頒發《傑出貢獻紀錄片》獎項。

《香港經典 光影重塑》的製片人Silence 梁慧儀表示：「我和團隊知道這個好消息後，感到大家付出的努力終於沒有白費，在此首先要多謝香港旅發局對我們的支持，以及一衆台前幕後的努力，才能製作出這個紀錄片系列，讓香港的美麗風光透過影像帶給更多人認識，更令他們對香港電影有深入的了解。今次很高興這個向香港電影致敬的紀錄片，能夠得到其它地方喜愛電影的朋友的認同，這對有份參與的每一位工作人員，以及對香港電影也是一份莫大的榮譽和鼓勵。

今個月底我聯同監製 Joe 陳善之、林家棟、導演 Wing Shya 夏永康、KK Wong 黃國強，以及紀錄片導演Sean Chen 陳仲祥將赴威尼斯參加由《FILMING ITALY VENICE AWARD》安排的活動，包括出席頒獎禮和晚宴、《香港經典 光影重塑》的放映，以及官方主辦的紅地毯。

同時 Joe 陳善之表示：「《FILMING ITALY VENICE AWARD》是通過由意大利電影界著名人士所組成的專業評審團，投票選出意大利和國際電影製作的獎項。專業評審團成員來自《意大利電影和視聽事務總局》(Direzione Generale Cinema e Audiovisivo)、 《意大利國家電影協會》(ANEC)、《電影中心》(Centro Sperimentale di Cinematografia) 、《100位作者協會》(100 Autori) 、《意大利電影電視行業作者協會》(The Italian Film and Television Industry Authors' Association) ，所以《FILMING ITALY VENICE AWARD》對電影工業的支持絕對有其一定份量。」

Joe 最後補充說：「Silence 和我覺得能夠得到《FILMING ITALY VENICE AWARD》的認同絕是意外驚喜，希望今次威尼斯之行對日後推廣香港電影能有更多的機會和新的啟發。」