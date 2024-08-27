林依晨再傳因聚少離多婚姻觸礁　受訪一句話曬恩愛兼粉碎婚變傳聞

台灣電視劇天后林依晨，近來從演員跨界擔任監製，為電影《失明》監製兼任女主角，迎來演藝旅途一大突破同時，影迷粉絲亦對林依晨的婚姻狀況表現關注。林依晨與商人丈夫林于超結婚將近10年，並於2021年誕下一女榮升父母。林依晨集中於台灣發展，丈夫則主要在美國工作，及至去年起二人之間傳出因為聚少離多令婚姻觸礁，但林依晨最近接受台灣媒體訪問時，則否應婚變傳聞。

林依晨為台灣電視劇天后，近來更跨界成為電影監製兼女主角！（林依晨微博圖片）

林依晨在新作身兼監製及女主角，與吳可熙飾演一對同志情侶。（《失明》電影劇照）

林依晨與吳可熙在《失明》裡飾演一對同志情侶。（《失明》電影劇照）

林依晨近日接受台媒訪問期間，談及新作《失明》裡的女性覺醒議題，認為夫妻間有了愛情的結晶後，明白更需要注意彼此間的關係經營。期間林依晨無意間提及訪問後將與丈夫享受二人世界一起吃燒肉，曬恩的同事粉碎夫妻間的婚變傳聞，似乎二人雖然因為工作發展分隔兩地，但夫妻關係依然恩愛如初！

林依晨近日接受台媒訪問時，一句話曬恩愛兼粉碎婚變傳聞！（林依晨微博圖片）

林依晨的丈夫林于超一直經營家族的潛水生意，總公司雖然設於台北，然而卻需要主力負責於美國的分公司業務，一直於加州工作，令二人屢傳感情產生變卦，更曾經一度傳出有嫩模第三者的謠言。當時林依晨亦曾於微博分享與老爺奶奶的合照及丈夫的視訊圖片，發長文澄清表示：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」

林依晨澄清婚變傳聞的長文中，曬出與丈夫林于超及老爺奶奶的合照。（林依晨微博圖片）

林依晨亦分享與丈夫視訊的畫面。（林依晨微博圖片）