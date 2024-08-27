Emily in Paris｜Ashley Park開拍前一度命危　曾患白血病化療6次

Netflix熱爆愛情劇《​​艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）自播出後，大受女劇迷歡迎，而第四季上半部已於8月15日回歸，下半部於9月12日上架。劇情至今繼續評價兩極，Emily（Lily Collins 飾）今季被鬧爆「綠茶婊」，不過飾演閨蜜Mindy的Ashley Park就深得劇迷喜愛。而現實中的Ashley曾患白血病，在開拍前曾一度命危。

Emily的閨蜜Mindy深受劇迷喜愛。（劇照）

Ashley Park飾演Mindy。（IG圖片）

今年年初Ashley Park因敗血性休克需要入院急救，更一度命危。其後她在Instagram向粉絲報平安，同時間接宣布與《Emily in Paris》中飾演男友「Nicolas」的Paul Forman公開戀情。據知Ashley在住院期間身體狀況非常嚴重，男友Paul一直陪伴在身邊悉心照顧女友和為她打氣，讓Ashley十分感動。

今年年初Ashley Park因敗血性休克需要入院急救，更一度命危。（IG圖片）

據知Ashley在住院期間身體狀況非常嚴重，男友Paul一直陪伴在身邊悉心照顧女友和為她打氣。（IG圖片）

其後她在Instagram向粉絲報平安，同時間接宣布與《Emily in Paris》中飾演男友「Nicolas」的Paul Forman公開戀情。（IG圖片）

Ashley Park在15歲時，曾患上急性髓性白血病，當時年紀輕輕就需要化療6次，更在病房中度過長達8個月的時間。不過性格樂天的她依然努力面對，更立志成為劇場演員。另外，她不時都在社交平台發放正能量，加上性格友善樂觀，圈粉無數。

Ashley不時都在IG分享性感照。（IG圖片）