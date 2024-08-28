Emily in Paris｜與神秘型男展開羅馬之旅　Emily多角戀受考驗

Netflix大熱愛情劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第4季第一部已在早前回歸，第2部即將於9月12日上架。正式預告及海報於昨日（27日）公開，而預告就以「ALL ROADS LEAD TO ROME!」（條條大路通羅馬）為題，代表着第2部Emily的複雜愛情關係及工作都會在羅馬展開。

《艾蜜莉在巴黎》第2部即將於9月12日上架。（Netflix）

第二部將會延伸至羅馬。（Netflix）

預告一開始，Emily（Lily Collins 飾）與型男大廚Gabriel（Lucas Bravo 飾）感情仍相當甜蜜，但Camille始終影響着兩人的關係。同時Emily的優雅上司Sylvie（Philippine Leroy-Beaulieu 飾）竟然破天荒再聘請美國女子Genevieve，Emily除了要與新同事相處之外，更發現Genevieve與Gabriel一拍即合，感情受到新考驗。

Emily與Gabriel的感情受考驗。（Netflix）

Camille一直影響着Emily與Gabriel的關係。（Netflix）

Sylvie再請美國女子成為員工。（Netflix）

Emily發現新同事Genevieve與Gabriel一拍即合，感情受到新考驗。（Netflix）

其後Emily在滑雪期間遇上了另一型男Marcello（Eugenio Franceschini 飾）同時因工作關係與對方去到羅馬，並展開密切關係。由於在巴黎的生活開始給Emily帶給壓力，她就希望能暫時拋開工作及巴黎的一切。

大家能在第二部看到更多羅馬的美景。（Netflix）

Emily與神秘型男Marcello展開羅馬之旅。（Netflix）