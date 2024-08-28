Do姐鄭裕玲重現《三人世界》經典　李麗珍與囡囡還原《富貴逼人》

港鐵45周年，早前拍下新廣告，播出不少電影的經典畫面勾起大家回憶。而新作更邀得Do姐鄭裕玲與電台節目拍檔余德丞（Dickson）、李麗珍與女兒許倚榕（Annise）為45周年宣傳，分別在最新的港鐵車廂中，重現那些年拍攝《三人世界》及《富貴逼人》的片段，再次掀起回憶殺！

港鐵更以劇照帶到現場來個「映遊舊戲」。（大會提供）

Dickson與Do姐是重現林子祥於《三人世界》中，在地鐵站中背起Do姐的浪漫一幕。（大會提供）

Do姐與Dickson均大讚港鐵45周年拍攝的宣傳片勾起滿滿回憶。Do姐說：「還記得當年跟林子祥拍攝《三人世界》時，要等到收站才可以開工，但能夠在站內實景拍攝才能成就林子祥背我上樓梯的經典一幕。Dickson續說：「廣告中穿插的經典電影，我最深刻的就是《下一站天后》，事關那時的偶像是Twins，這套戲我足足入戲院睇了3次，哈哈！再加上我本身住銅鑼灣，所以我經常聽到『下一站天后』，特別有Feel！」

Do姐愛搭港鐵避塞車

Do姐說：「雖然我不是上班族，但閒時也會搭港鐵過海，起碼不用塞車，更方便快捷；我更試過刻意坐多幾個站遊『港鐵河』，車廂光猛舒服。」Dickson同樣認為港鐵是必備的「日用品」之一：「以前每天放學都搭地港鐵過海去火炭練水，最記得以前地鐵的波波扶手，以及光滑的座位，小時候貪玩的我經常當滑梯一樣跣來跣去！」除了難忘人有三急的尷尬事，Dickson最刻骨銘心的莫過於是「地下鐵碰著她」：「實不相瞞，小弟當年第一次拖手生手仔正是在銅鑼灣站，當時約了初戀女友在渣甸坊出口等，見面後隨即大膽拖對方手仔落樓梯搭車，所以港鐵真的陪我長大呢！」

李麗珍則在車廂中神還原《富貴逼人》中「來弟」的風采。

李麗珍爆曾為《緣份》試鏡 難忘與肥姐驃叔合作

另一邊廂，李麗珍今次在車廂中神還原《富貴逼人》「來弟」的風采並表示：「這套電影印象最深刻，我仍記得肥姐張開手擋著其他乘客，讓驃叔『入閘』的情景，然後驃叔的臉被擠壓在玻璃窗上，兩位前輩的生鬼演出，真的百看不厭！」另外，李麗珍更憶述當年剛入行，曾為《緣份》試鏡，但他們最終選了張曼玉。

李麗珍更跟女兒Annise話當年，傳承地鐵在電影中的「幾分鐘約會」。（大會提供）

母女趁搭鐵閒話家常 增進感情

「連繫相伴」放在母女情上自然最適合不過，珍妹說：「作為一個跟大部份香港人一樣趕收工的藝人，我最愛港鐵的方便快捷，完全不用擔心塞車的問題，拍完戲可以極速回家，爭取時間陪女兒。雖然她已經大個女，但在我心目中永遠是個小女孩，最近囡囡開始接觸幕前工作，我也會擔心她若全身投入當藝人會太辛苦，偶爾出活動、拍廣告玩玩便可以了，當然最終決定權在她手上啦！」