母血性｜謝茜嘉謝西婷大戰安妮夏菲維　兩大金像女星為仔死為仔亡

最新心理懸疑驚悚作《母血性》（Mothers’ Instinct），由《星際啟示錄》（Interstellar）金像影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）、《孤星淚》（Les Misérables）金像最佳女配角安妮夏菲維（Anne Hathaway）破格暗黑比併，攜手重塑60年代典型美式家庭氛圍，聚焦以愛之名的驚心陰謀。兩大金像女星謝茜嘉謝西婷、安妮夏菲維破格暗黑比併，影評盛讚猶如希治閣經典！

兩位太太本來情同姊妹。（《母血性》劇照）

故事發生在60年代的美式家庭，那年頭鄰居總是感情要好，靚太艾麗絲（謝茜嘉謝西婷 飾）和絲蓮（安妮夏菲維 飾）也不例外。這對鄰居兼閨密互相扶持，比親姐妹更親，雙方家庭亦一直相處融洽親近。直至一次意外，令絲蓮痛失愛子…自此之後，艾麗絲發現絲蓮變得行為異常，更懷疑絲蓮將意外怪罪於她，打算密謀報復！

一次意外，絲蓮痛失愛子，二人關係起了變化。（《母血性》劇照）

艾麗絲一方面追查蛛絲馬跡，另一方面與好姐妹絲蓮大鬥心計，彷彿身陷黑暗漩渦等待著她的，到底是血光之災，還是自己妄想的疑心惡夢？戲中除了兩大金像女星做主角，其他演出的還有《「法」妻》（The Good Wife）祖舒查理斯（Josh Charles）、《世上最爛的人》（The Worst Person in the World）文青男神安德斯丹尼爾辛李（Anders Danielsen Lie）。電影是憑《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）獲提名最佳攝影的班奈德洪首執導演筒。