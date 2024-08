母血性｜謝茜嘉謝西婷大戰安妮夏菲維　兩大金像女星為仔死為仔亡

最新心理懸疑驚悚作《母血性》(Mothers’ Instinct),由《星際啟示錄》(Interstellar)金像影后謝茜嘉謝西婷(Jessica Chastain)、《孤星淚》(Les Misérables)金像最佳女配角安妮夏菲維(Anne Hathaway)破格暗黑比併,攜手重塑60年代典型美式家庭氛圍,聚焦以愛之名的驚心陰謀。兩大金像女星謝茜嘉謝西婷、安妮夏菲維破格暗黑比併,影評盛讚猶如希治閣經典!

兩位太太本來情同姊妹。(《母血性》劇照)

故事發生在60年代的美式家庭,那年頭鄰居總是感情要好,靚太艾麗絲(謝茜嘉謝西婷 飾)和絲蓮(安妮夏菲維 飾)也不例外。這對鄰居兼閨密互相扶持,比親姐妹更親,雙方家庭亦一直相處融洽親近。直至一次意外,令絲蓮痛失愛子…自此之後,艾麗絲發現絲蓮變得行為異常,更懷疑絲蓮將意外怪罪於她,打算密謀報復!

一次意外,絲蓮痛失愛子,二人關係起了變化。(《母血性》劇照)

艾麗絲一方面追查蛛絲馬跡,另一方面與好姐妹絲蓮大鬥心計,彷彿身陷黑暗漩渦等待著她的,到底是血光之災,還是自己妄想的疑心惡夢?戲中除了兩大金像女星做主角,其他演出的還有《「法」妻》(The Good Wife)祖舒查理斯(Josh Charles)、《世上最爛的人》(The Worst Person in the World)文青男神安德斯丹尼爾辛李(Anders Danielsen Lie)。電影是憑《霍金:愛的方程式》(The Theory of Everything)獲提名最佳攝影的班奈德洪首執導演筒。