威尼斯影展｜章子怡任評審現身開幕禮狀態大勇　昔日女神大崩壞

《第81屆威尼斯影展》於香港時間今日（29日）凌晨開幕，鬼才導演添布頓（Tim Burton）執導的《嘩鬼家族BEETLEJUICE》（Beetlejuice Beetlejuice）獲選為開幕電影，內地影后章子怡以主競賽單元評審的身份現身開幕禮，狀態大勇的她以另類型格打扮示人，成為全場焦點之一。

章子怡狀態大勇。（視覺中國）

章子怡以一身全黑造型現身開幕禮紅地氈，畫家帽配中式折扇別具一格。較早前她現身評審記者會時，以優閒造型登場同樣亮眼。而《嘩鬼家族BEETLEJUICE》一眾主演亦有現身紅地氈，包括米高基頓（Michael Keaton）、《星期三》（Wednesday）女星Jenna Ortega、雲露娜維達（Winona Ryder）、威廉迪福（Willem Dafoe）以及添布頓女友蒙妮卡貝露慈（Monica Bellucci）等。昔日荷里活女神雲露娜維達以獨特髮型示人，不過被網民批評皮膚鬆弛，看上去蒼老不少。

雲露娜維達被指崩壞。（視覺中國）

皮膚鬆弛。（視覺中國）

開幕禮上亦頒發「終身成就金獅獎」給《異形》（Alien）系列女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）。