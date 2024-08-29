長腿｜連環殺人兇手電話竟然打得通　聽恐怖生日歌極心寒嚇窒影迷

由金像影帝尼古拉斯基治主演恐怖片《長腿》（Long Legs）今日（29日）正式上映，在上映之前已經大獲好評，更被影評譽為「繼《沉默的羔羊》後最佳恐怖片」。電影在美國上映前，有不少網民都猜測《長腿》是否改編自真人真事，其後更流傳了一個能與長腿對話的神秘電話號碼，接通後竟然有空不生日歌聽，心寒程度爆燈。



《長腿》被影評譽為「繼《沉默的羔羊》後最佳恐怖片」。（電影海報）

《長腿》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。這些案件有個重要特點——每位受害者都是14歲的女孩，並且都會在生日當天遇害，而且在案發現場找不到任何外人闖入的痕跡。更為詭異的是，所有受害者在遇害當天都收到了一個陶瓷娃娃。

《Longlegs》的故事背景設定在1990年代，講述了聯邦調查局特工Lee Harker被指派調查一系列離奇的連環殺人案。（《長腿》劇照）

有不少觀眾看完電影後都表示驚魂未定。（劇照）

隨著深入調查，案件出現意外轉折，Harke發現越來越多無法解釋的神秘證物。同時，Harker還發現他與連環殺手「Birthday killer」或稱「長腿」之間似乎有著隱藏的私人關係，而他必須抓緊時間，在兇手再次作案前將其阻止。

尼古拉斯基治的演出獲得一致好評。（《長腿》劇照）

值得留意的是，《長腿》的宣傳方式極有創意，電影公司特別在美國開設一組電話號碼「458.666.4355」，並設立舉行告示板，讓人可以跟「長腿」聊天。電話號碼中的「666」代表魔鬼，而「4355」則代表著「HELL」，電話號碼已經夠邪，接通電話後就會聽到「長腿」唱生日歌，有不少曾致電號碼的影迷都表示嚇到頭皮發麻。

電影公司特別在美國開設一組電話號碼「458.666.4355」，並設立舉行告示板，讓人可以跟「長腿」聊天。（IG圖片）

除了能聽到「長腿」唱生日歌，影迷能深入了解案發經過及犯罪現場。電影團隊特別設立網站「TheBirthdayMurders.net」，網站提供了關於長腿的背景，還有被「長腿」殺害的38名受害者的詳細資訊，其中包括「長腿」對俄勒岡州各地家庭施行的酷刑和謀殺的描述以及犯罪現場的照片。

電影團隊特別設立網站「TheBirthdayMurders.net」。（網站截圖）

網站提供了關於長腿的背景及電影中受害人的資料。（網站截圖）

還有長腿留下的神秘密碼。（網站截圖）