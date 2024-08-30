長腿︱邪教奉撒旦之名連環行兇　上世紀殺人狂魔查理斯文遜成彩蛋

荷里活連環殺人驚慄電影《長腿》（Longlegs）日前已於香港及全球各地上映，電影啟發自一宗27年來尚未破案的懸案，更將崇拜撒旦的邪教與連環殺人兩大驚人主題扣連，成為下半年首部最刺激懸疑驚慄電影！《長腿》以一班調查謀殺奇案的聯邦調查局（FBI）探員為主軸，發現原來看似沒有關連的謀殺案竟有相同的作案模式，亦讓調查局高層聯想到六七十年代的連環殺人邪教組織「文遜家族」，成為虛構劇情的重要彩蛋！

《長腿》劇情以一位FBI探員調查入屋殺人案為起始。（《長腿》電影劇照）

尼古拉斯基治於《長腿》裡飾演殺人魔「長腿」Dale Kobble一角。（《長腿》電影劇照）

《長腿》的殺人兇案最後發現為邪教連環殺人案！（《長腿》電影劇照）

「文遜家族」為公認的邪教組織，由查理斯文遜所領導，成員以中產階級、年輕富有的女性為主，並於上世紀六十年代末至七十年代初犯下多宗集體謀殺案。查理斯文遜為一位相當具魅力、談吐大方溫文的中年，利用嬉皮士文化（Hippie）塑造自己嬉皮及反抗社會體制的形象，藉此創造群眾魅力、吸引約百名信徒，集體聚居於三藩市外的一個廢棄牧場。

邪教「文遜家族」的領袖查理斯文遜。（影片截圖）

查理斯文遜一直採用間接手法犯案，指使家族中的信徒成員前往指定地點行兇，作為主腦則從未踏足兇案現場，當年令洛杉磯警方（LAPD）花費許多調查與證據搜集，才證明查理斯幕後主腦的身份。而查理斯文遜的作案手法，亦於《長腿》裡的主謀「長腿」Dale Kobble如出一轍，在犯案現場絲毫未見「長腿」闖入、作案的痕跡，然而以相同筆跡署名「長腿」的信件與加密圖碼卻詭異地出現在案發現場。

查理斯文遜被捕時所拍下的犯人照片。（網上圖片）

查理斯文遜的連環兇案中，其中以1969年8月8日發生的Tate–LaBianca謀殺案最為轟動，當時文遜派遣4位男女成員前往洛杉磯一處豪宅，殺害導演波蘭斯基（Roman Polanski）的妻子著名演員Sharon Tate、其化妝師與友人。據當時報道，現場警員表示屋內5人屍體上共發現102處刀傷，死前極為痛苦。Sharon Tate為上世紀最受歡迎的女演員之一，當時懷孕八個多月、距離預產期僅兩星期，但在家中身中16刀、慘遭剖並勒頸吊死，而兇手更用她的鮮血於牆上寫上「Death to pigs」的字句。

Sharon Tate（網上圖片）

在轟動荷里活的Tate–LaBianca謀殺案三個月後，文遜其中一名信徒因另一項罪名入獄，期間向其他囚犯提及另外兩宗兇案，最終令文遜落網。經過接近一年的審訊，文遜被揭發牽涉連串謀殺案，受害人多達35人，文遜與另外四名信徒亦因此被裁定謀殺罪成，被判死刑。然而加州於1972年廢除死刑，文遜在內五人則改為終身監禁，文遜亦於2017年11月病死於獄中。