香港電影巡禮泰國站圓滿結束　粉絲拎泰版《的士判官》海報見導演

由亞洲電影大獎學院主辦，文創產業發展處、電影發展基金及香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，曼谷首家藝術及另類電影院HOUSE Samyan協辦的巡迴放映活動「香港電影巡禮2024」泰國曼谷站及「香港電影．都市活力」展覽，已於8月16日至25日假House Samyan圓滿舉行。

是次曼谷站活動一共放映九部香港電影，開幕電影為鄭保瑞作品《九龍城寨之圍城》及邱禮濤作品《海關戰線》，其他電影包括張家輝作品《贖夢》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、卓亦謙作品《年少日記》、簡君晋作品《白日之下》、區焯文作品《說笑之人》、謝家祺作品《七月返歸》及關錦鵬經典作品《阮玲玉》(4K修復版)。

一眾電影人去到泰國的朱拉隆功大學分享。（大會提供）

協辦單位及活動地點HOUSE Samyan，是曼谷一個重要的文化地標，因它是全泰國首間亦是唯一一間藝術及另類電影院，House Samyan的負責人Chomsajee Techaratanaprasert在介紹泰國電影市場時表示，自新冠疫情至今，當地的電影市道正在復甦，觀眾開始回歸電影院，本土電影對泰國市場來說變得越來越重要，其中動畫電影比以前更受歡迎。提起泰國電影，以恐怖片、喜劇及BL (Boys’ Love，男性間的戀愛) 題材的影視作品最為香港觀眾熟悉，其中恐怖片及喜劇在泰國市場有一定程度的票房保證，因為泰國觀眾傾向觀看一些熟悉、不太複雜的內容。

香港電影人一同參觀當地的電影製作公司。（大會提供）

至於BL題材的影視作品在 串流 (OTT) 平台上表現不俗，但絕對不屬於「四象限電影」(Four-quadrant movie，指根據男性女性、25歲上下組合成的四大受眾)！至於香港電影在泰國市場的位置，過去香港電影或以成龍為標誌的動作電影，曾在泰國大受歡迎，但它們的熱度在2000年代初就開始衰退，其中牽涉眾多因素，成龍進軍荷里活或許是令其受歡迎程度下降的原因之一。 《無間道》三部曲在這裡可算是大受歡迎，但它無法讓香港電影延續八十年代那樣高的受關注程度。

承接這個話題，亦有飛往曼谷出席開幕活動的《海關戰線》導演邱禮濤 (Herman) 表示，在今次《香港電影巡禮》活動中，能感受到泰國觀眾對港產片的喜歡，但不敢說這些觀眾在數字上有多少：「泰國的六十後至八十後觀眾，他們看很多香港電影的，曾經星、馬、泰是港產片一個很重要的市場，泰國的片商常常來香港買片，我初入行做導演時也常常和他們接觸，只可惜金融風暴後少了片商買入港產片，由當年起到現在，只有寥寥可數的香港電影在泰國發行。」

有泰國觀眾帶來泰版《的士判官》海報到現場。（大會提供）

快將於香港上映的《我談的那場戀愛》，監製陳慶嘉及導演何妙祺於百忙中抽空到曼谷出席活動，放映後陳慶嘉表示觀眾的反應比他想像中好，因為之前有擔心過語言不通，泰國觀眾要靠閱讀字幕去理解電影時，不知會否影響對電影的投入程度。他分享過去的創作經歷時說：「有段時間中國市場認為我們寫的浪漫喜劇不接他們地氣，當時我也很疑惑，不同地方的愛情真的會有不同嗎？ 今年到過不同的影展，特別是在泰國，發現這裡的觀眾對電影中的喜劇、幽默或感動情節，大家的反應都差不多，讓我們相信浪漫和幽默是可以共通的。其實人性本來就是共通，如果能掌握得準確一點，一部電影其實可以走得很遠。」

要電影能行銷到其他國家，陳慶嘉認為題材上要顧及年輕、大約廿五至三十歲的的觀眾：「電影的題材要回應這個時代的觀眾的想法，要能呼應他們的擔心和想像。網絡令全球很多地方的價值觀都變得接近，例如都市人的寂寞，在網絡年代人愈來愈寂寞，因為常常對著手機。」

展覽會場有擺出港式街道場景。（大會提供）

另一部去年在香港叫好叫座的電影《年少日記》，導演卓亦謙在放映後和泰國觀眾分享，《年少日記》是他在香港成長的過程中，很多感受的總和，包括個體罰很普遍，在很小的時候就能體驗到學業的壓力、比較的文化、人們不願意討論精神疾病，卓亦謙說：「電影情節是虛構的，但當中的情感是真實的。」電影中真摯的情感在曼谷意外收穫眾多觀眾的共鳴，放映當日全院滿座，很多觀眾都受這部電影觸動而落淚。