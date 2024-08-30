暗花｜鄭保瑞爆未有劇本照開工拍　關鍵在劉青雲個袋︰入面裝咩？

YouTuber Ming Jai最新的頻道節目《撈編》，找來電影工作者，一齊傾傾香港編劇工作。而第一集就有影帝林家棟、導演鄭保瑞及吳煒倫。幾位既分享擔任編劇工作的經歷，亦披露行內一些鮮為人知的趣聞。好似Ming Jai問到一部戲要開工，係咪冇劇本就一定開唔成呢？拍過不少電影作品，新作《九龍城寨之圍城》票房更破億的鄭保瑞就坦言︰「唔一定有劇本！」



幾位在節目中，分享編劇的工作模式。（影片截圖）

冇劇本都開到工？

「冇劇本都開到工」，聽落好不合理，會幻想最終會拍下很多多餘的素材，浪費時間。但從事電影工作多年的鄭保瑞，就有這方面的見聞和經歷。鄭保瑞︰「只係講開工，唔使完成整部戲的話，係可以嘅！未有劇本開住工一個星期都可以。我聽聞當日拍《暗花》（杜琪峯導演）因為要就檔期，點都要開工喇，於是就去咗澳門拍一個星期，拍完一堆鏡頭返嚟先去度番個故仔，然後再諗到底劉青雲個袋入面裝啲咩？杜生就係要求有個袋，入面裝咩呢？未諗到。」

鄭保瑞在節目分享關於《暗花》的聽聞。（影片截圖）

是否有個袋就安心一點，可能是。因為到鄭保瑞拍《殺破狼II》時，便遇上同一情況。「根本未度通就要拍，拍了一星期左右就要先拍Ending，中間會發生咩事都未知。吳京問︰『導演，我要帶住啲咩？』我話︰『帶住個背囊啦？』吳京追問︰『做咩要帶住個背囊？』好似要拎啲嘢，至於係咩我未知，點都拎咗先，會唔會係件武器呢？就要一邊拍一邊去到泰國再慢慢度到通為止，所以的確會有這些情況。」

海報中，梁朝偉不抹汗的毛巾，以及劉青雲的袋，都有背後意思。（《暗花》海報）

（《暗花》影片截圖）

劉青雲在戲中一直堅持要拎番個袋。（《暗花》影片截圖）

不過鄭保瑞強調，冇一個導演係無原因下，純粹話拍嚟玩下就走去開工先。「去到呢個情況多數都被逼，可能因為演員檔期在手，或者想開機拍一些場面讓大家感受下，攞份感覺都有可能。」

電影《野獸刑警》橫掃當年金像獎5個獎項，成績驕人。（《野獸刑警》劇照）

戲服唔連場要加戲

吳煒倫則表示，這一招可以用，但要睇導演同編劇有幾高手，低手一定做唔到。「我聽過《野獸刑警》都係一邊拍一邊度，由副導演在事後砌番個分場出嚟。其中有場戲講秋生和耀揚去桑拿，一齊分享做警察和古惑仔的心態。我覺得好好睇，有次問番陳慶嘉原來本身冇這場戲，係因為砌完時序出嚟，發現前一場同後一場戲套衫唔同咗連唔到，於是度場桑拿入去。」

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曾經問到陳慶嘉在《野獸刑警》的創作，他會心微笑的一句︰「過程好離譜！」（資料相片）

雖然吳導都質疑平常人去完桑拿都係著番同一套衫走，點會換咗衫？但陳慶嘉就捉到觀眾心理，銀幕上見幾位演員除晒衫，到下個鏡頭完全唔同衫都冇所謂。「編劇好玩就是這些地方。」吳煒倫說。