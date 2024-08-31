我談的那場戀愛｜分享女士們最受呢招　MC張天賦︰會令對方囉囉攣

由吳君如、鄧麗欣（Stephy）與MC張天賦主演的電影《我談的那場戀愛》，是一場關於網騙的故事，君如是受害者，MC是騙徒，Stephy是軍師，三人關係理應對立，事件曝光後必痛恨對方到你死我活。不過這段關係原來比大家猜想的複雜，騙人的全情投入，受騙的又盡情接納，令這宗騙案，少點怨恨，多點愛護。（上映日期︰9月12日）



MC張天賦、吳君如與鄧麗欣（Stephy），在電影《我談的那場戀愛》上首度合作。（葉志明 攝）

愛年下男的君如

近年轉投長輩角色，做梁仲恆阿媽、演呂爵安姑媽的君如，在《我談的那場戀愛》中搖身一變成為專業人士，一位喪夫的中年女士，並要展開一段感情。雖貴為長輩，不過談情對手同樣年輕，是跟呂爵安同樣27歲的MC張天賦。

同一年齡層，可以演其姑媽，亦可演其女友，一切都是取決於心態。吳君如︰「我覺得MC很適合這個角色，本身並不認識他，只覺得他唱歌很有感染力，看過他的演唱會後，便跟導演和監製說『這年輕人很可以』，他當然靚仔，但又沒有那種『我是靚仔』的感覺，同時間又可以做到頹廢的感覺，所以這個角色早認定是他。」

MC張天賦分享的必殺技，大家應該受用無窮。（葉志明 攝）

MC張天賦最簡單的必殺技

稍為留意娛圈報道，都知道MC張天賦對異性確有一種魅力，要演這種角色縱不是本色演出，也可說是手到拿來，問題是當事人肯在鏡頭前，公開展露幾多成功力讓大家觀摩。MC︰「其實大多數女孩子都受細心這一套，例如噓寒問暖，甚至只是簡單一句早安，當然要維持一段日子，讓對方感受到你真的關心我，直至有一日收不到這些信息時，會令對方囉囉攣的感覺，所以細心是非常重要。」簡單幾句，就道出秘訣，男生們袋穩。

MC在戲中成功令君如囉囉攣。（《我談的那場戀愛》劇照）

戲中飾演騙子，最離譜莫過於珍而重之地郵寄一個空樽，然後說是一份來自法國的浪漫空氣，這句對白也叫MC心服口服。「這正是我要學的地方，訓練口才，如何用最低成本，以一片真心誠意去包裝一件事。」不過對於兩位女士而言，這份虛空的禮物，其實都會樂於接受，只要是由心儀的一位送出。吳君如：「我覺得並非講金，真的是講求細心。」鄧麗欣亦同意：「可以用這份誠意打動人。」

近期尋覓到愛情滋潤的Stephy，對戲中對白便有另一番體會。（葉志明 攝）

戲中金句打動Stephy

君如在戲中在沒預期下迎來遲來的春天，相反鄧麗人就是心急地去追趕春天。「今次角色的愛情線，是從每次裝扮看出來。今天是搖滾、明天可以是冶艷，從她的裝扮看到其另一半是怎樣的人。這個角色是很愛情至上，亦正在尋找她的真愛。」近期尋覓到愛情滋潤的Stephy，也對戲中對白有另一番體會。「好像戲內的一句︰『只要你信就是了』，我覺得是對的。甚麼是對的人？甚麼是最好？其實沒有最好、只要你覺得對就是了。」

Stephy在戲中性感撩人。（《我談的那場戀愛》劇照）

放下藝人身份玩網戀？

電影大談交友App網戀，一個我不識你你不懂我的世界，反而談得暢快，作為藝人的三位，又是否接受網上交友，又可有想過如果不是藝人，自己的愛情生活會變成怎樣？MC聽到問題後表現相當興奮，搶著說我答先！「我是接受網戀這回事，因為以藝人來計，沒有太多私人空間，如果這段關係只維持在網上，都未必是壞事，就似多一個人陪伴自己的朋友。至於撇開藝人身份呢，我會是一個……」

原本興奮的MC突然停下來十數秒細思問題，這反應反被吳君如搶攻︰「撇開藝人身份，你就會會去玩呀？你就是騙子？甚麼身份都可以做啊！」連帶鄧麗欣都嘴炮一番︰「那就爽了！」突然之間，好玩的問題變成一大難題。

同一年齡層，君如既可演呂爵安姑媽，亦可演張天賦女友。（《我談的那場戀愛》劇照）

MC︰「我冇玩交友App，就算玩都會選擇玩純文字那種，不用有Profile去審視大家，可以有一個好普通的交談。」至於是否要撇除藝人身份，MC反指︰「即使用真身份去玩都冇人會相信。其實有時只需要一個陌生人去訴心聲，有些情況將負能量交予陌生人總好過給予朋友。相反，聽到別人的煩惱時，又會頗有趣。始終成為藝人後，要做普通人是特別難，只有這個機會讓我較接近做到普通人的層面。」

君如自己就贊成可以玩交友App，不見面便可。「人是需要傾訴，由第三者講出來的意見又可能比朋友更實用一點。我身邊有位朋友玩，不斷獲得正面鼓勵，這總好過返到屋企又是被阿媽、老婆、阿女煩吧。」

吳君如搶攻MC︰「撇開藝人身份，你就會會去玩呀？你就是騙子？甚麼身份都可以做啊！」（葉志明 攝）

吳君如︰「人是需要傾訴，由第三者講出來的意見又可能比朋友更實用一點。」（葉志明 攝）

Stephy都贊同來自陌生人的正能量，有妙不可言的功效︰「我朋友都認識一個不停讚自己的男友，讚到會說她零死角等等，當她每日都聽這些說話後就顯得好開心，好有自。所以在交談中獲得正能量都有好處，不過我比較喜歡面對面交流多於玩交友App。」

髮型︰Cliff Chan @ Myos（張天賦）、Seiko Sin@ Hair Culture（吳君如）、Ritz Lam@myös（鄧麗欣）

化妝︰Tammy Au（張天賦）、Midco Chu（吳君如）、Cyrus Lee（鄧麗欣）

造型︰#qystyling（鄧麗欣）

服裝︰Celine - JOYCE @Pacific Place （吳君如）、@mayali_studio @apmmonaco（鄧麗欣）

場地︰Crowne Plaza