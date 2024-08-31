王晶笑看江湖｜關秀媚肉搏吳彥祖　臨時抽起極挑逗動作︰佢面紅晒

王晶的YouTube頻道節目《王晶笑看江湖》，最新一集找到晶女郎之一，人稱「江湖最強大嫂」關秀媚親自上來，分享昔日片場的趣事。二人早在《鼠膽龍威》(1995)首次合作，但當時關秀媚只有一幕演出，直至去到《黑馬王子》(1999)、《千王之王2000》(2000)成為張家輝御用女友，到《龍在江湖》（1999）及《知法犯法》(2001)，分別飾演劉德華及的曾志偉愛人後，形像深入民心，更被封為「江湖最強大嫂」。



今次是首集有嘉賓分享故事，就是晶女郎之一的關秀媚。(《王晶笑看江湖》影片截圖）

盜版反助人氣

關秀媚對於擁有這個稱號，非常受落。「我離開娛樂圈咁耐，仲留畀觀眾咁多回憶，都好安慰。」但她就追問王晶為何早就找她演阿嫂角色，而不是如林熙蕾、舒淇般演少女角色。王晶解說雖然她比二人年紀大少許，但就富有一種女人味，「佢哋仲走緊少女味，你女人味已經好濃，好適合演大嫂。」

《龍在邊緣》有劉德華、古天樂、關秀媚主演。（《龍在邊緣》影片截圖）

久未在幕前露面的關秀媚，為支持晶哥而亮相，更追問為何一直要她演阿嫂角色。(《王晶笑看江湖》影片截圖）

關秀媚當年於《知法犯法》裡與吳彥祖合演激情戲份。(《知法犯法》影片截圖）

關秀媚活躍影壇期間，亦正值盜版最猖獗年代，更有人將影碟帶到內地，於錄像廳內放映，王晶坦言當時好嬲，因為大大打擊業界的收入，但多年後發現原來因禍得福。「當時有十三億人在錄像廳看你的電影，我啲戲因為好收得，就算唔係我執導都寫埋我個名落去，令到後來返到內地，去到邊都被人認出來。」關秀媚亦身同感受，在內地不少人說看過她的作品。

關秀媚與張家輝在《黑馬王子》每次同框必有笑料，深受影迷歡迎。（影片截圖）

1998年梁朝偉、蔡少芬、方中信和關秀媚拍《每天愛您8小時》，更意外地為關秀媚入圍金馬獎最佳女配角。(海報)

地表最強body

除了最強江湖大嫂，關秀媚亦是地表最強性感body之擁有者，要數最能表現這副body，一定要數《知法犯法》，當中有場與吳彥祖肉搏的床上戲，就令到當時純過小鴨鴨的吳彥祖好尷尬，當場面紅。

電影開場已經不少性感場面。(《知法犯法》影片截圖）

地表最強body，名不虛傳。(《知法犯法》影片截圖）

關秀媚︰「拍這場戲前，事前我同佢講會摸佢呢度嗰度，講好晒，而導演仲叫我雙手插入佢褲入面摸佢屁股，但當時佢已經面紅，所以我最後冇做到，我要令佢快啲冷靜落嚟。」最有趣是當身邊朋友知道關秀媚會拍這場戲後，紛紛致電關心。「啲閨蜜不停問︰『點呀？佢正唔正呀？』」原來個個都羨慕她可以與男神肉搏。