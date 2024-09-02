吳君如與鄭裕玲拍《表姐4》　一時貪靚兩位被導演鬧︰冇演員道德

吳君如近日為宣傳主演的電影《我談的那場戀愛》，上到好朋友鄭裕玲的YouTube頻道《The Do Show》接受訪問，二人在電視台工作時已認識，到拍電影時更有機會合作《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》（1994），節目中講起拍這套戲時，二人差點都燒親，而兩位影后，更因為貪靚而被導演張堅庭鬧冇「演員道德」。（訪問連結）

鄭裕玲與吳君如二人聚首，談起昔日拍戲趣事。(影片截圖)

兩位雖然一同在TVB同事，不過吳君如入行時鄭裕玲已貴為Do姐，未有同場演出。去到出外拍電影，鄭裕玲奪金像影后之作《表姐，你好嘢！》拍到第四集《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》，當時君如拍下《家有囍事》已具叫座力，於是導演張堅庭便找君如加盟該系列作。

君如當年已拍《家有囍事》，奠定喜劇演員地位。(《家有囍事》影片截圖)

二人在電影《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》合作。（網上圖片）

Do姐講起這部戲，最難忘是結局一幕爆破場面，在石屋拍攝，於是問負責爆破的「爆炸劉」一陣場戲的火力會否很大，他說沒事。Do姐︰「佢話冇事你就要小心，我見成間石屋四處都係炸藥。結果一跑出嚟，後面便立即爆，爆到好誇張，我連髮尾都燒焦。」君如拍攝時更因太緊張，導演數1便起勢跑，被罵要NG。

吳君如在《表姐，妳好嘢！4之情不自禁》的造型。（網上圖片）

二人舊事重提都笑唔停。(影片截圖)

不過數到被導演罵得最厲害，是二人太貪靚所致。君如︰「我哋好貪靚，當時流行果酸，收工之後一齊買果酸護膚，想拍出嚟皮膚薄啲，搞到甩晒皮，於是被導演鬧︰『你哋真係好冇演員道德，我點樣拍你哋兩個大特寫呢？』」當然這只是一句笑罵，但拍攝時的確為免連唔到戲，減少拍大頭。