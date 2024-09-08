專訪︱與趙雅芝結婚40周年　黃錦燊罕談相處之道：要識得控制脾氣

香港資深演員黃錦燊（Melvin）入行至今剛滿50年，拍攝超過100部電影及電視劇集，憑高大壯健、長髮短鬚造型深入民心，留下不少令觀眾印象深刻的角色。曾淡出幕前轉職成為大律師的黃錦燊，近年復出接拍電影及電視劇，亦於動作片《海關戰線》中驚喜亮相。早前，黃錦燊接受《香港01》專訪，分享在美國成長、出道，來港成為演員的故事，亦適逢與太太趙雅芝結婚40周年，罕談夫妻的相處之道。



黃錦燊早前接受《香港01》專訪分享在美國成長、出道，來港成為演員的故事。（麥超億 攝）

黃錦燊接受專訪期間回首入行前的成長歲月，表示自己為美國第三代華僑，從小於三藩市唐人街成長，黃錦燊談到年輕發奮讀書時更笑言：「我年輕時是一位學霸！」他坦言明白作為移民，父母捨棄熟悉的環境與生活，來到美國謀生絲毫不容易：「他們工作上沒有太多選擇，最希望下一代能夠透過教育、用功讀書作為途徑，提升自己的社會身份地位，取得學位從事專業工作，我們都了解他們的心態。」因此黃錦燊一直努力讀書，考取亮麗成績，父母亦感到安慰。

黃錦燊笑言年輕時是一位學霸，努力讀書先後考進名校加州大學柏克萊分校及三藩市分校。（麥超億 攝）

黃錦燊於美國升讀大學、先後修讀名校加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）及三藩市分校（UCSF）考獲藥劑學博士的學歷！提到母校柏克萊，Melvin笑言：「修讀柏克萊時很好笑，以為好像中學小學那麼容易，但發覺他們太多尖子，我未見過、覺得自己很愚蠢，要加倍努力！」談到海外華人精英，黃錦燊表示雖然亞裔、華裔人口在美國人口比例不算多，然而他們一代已非常爭氣，特別在科學研究領域有不少尖子。

黃錦燊直言當年華僑子弟已非常爭氣，尤其於科研方面有不少尖子人才。（麥超億 攝）

黃錦燊於美國求學時期，不時於唐人街餐館兼職，亦因此先後學習詠春與白鶴派武術。七十年代初，羅維導演帶同上官靈鳳與剛走紅的許冠傑，到三藩市拍攝《馬路小英雄》，剛巧在黃錦燊一位師叔伯的武館中取景：「我在武館中被劉亮華看中，覺得我可以演一位唐人街大哥，所以就展開我的電影生涯。」他笑言當年自己已留有一頭長髮與鬍鬚，亦懂得功夫，所以亦於銀幕上留下動作身影。

許冠傑主演的《馬路小英雄》由羅維執導，遠赴三藩市唐人街拍攝。（《馬路小英雄》電影劇照）

《馬路小英雄》由羅維執導，上官靈鳳及許冠傑主演。（《馬路小英雄》電影海報）

談到年輕時與許冠傑相識，黃錦燊表示當年有盡地主之誼帶上官靈鳳與他四出觀光，更提到一件趣事：「許冠傑有一晚約朋友外出吃飯，回家時有些蒙面人拿着刀槍打劫。當初他以為劇組的武師在玩惡作劇，後來才發現來真的！有一班不明來歷的人知道有劇組在拍戲，去打劫他們，好像搶走了許冠傑的新婚戒指！」雖然作為三藩市唐人街的「地膽」，但黃錦燊表示美國國土遼闊、人口太多，實在難以幫忙尋回失物。

許冠傑於拍攝《馬路小英雄》期間，在三藩市唐人街遇劫，更被搶走新婚戒指。（許冠傑IG圖片）

黃錦燊成長於唐人街，坦言當年品流複雜，七十年代最為混亂：「當時經常發生槍戰，我估計兩派人為了爭奪利益，幾乎每天都有死傷。幸好我七十年代正在修讀大學，較少出現在唐人街，讀完大學再沒有返回唐人街居住、舉家搬離，幸運地避開了最混亂的時期。」

黃錦燊慶幸自己在唐人街最亂的七十年代期間，正在讀大學，後來亦舉行遷離。（麥超億 攝）

與許冠傑於三藩市拍戲期間結緣後，黃錦燊偶然來到香港，亦再次受邀參與許氏兄弟的代表作。黃錦燊表示當時許冠傑正在拍攝《半斤八兩》：「許冠傑說『你回來時候正好，我們還有幾場戲未拍完，讓你選戲份！』有一場戲要打劫戲院，竟然有堅叔！石堅是我的偶像，所以我便去演那一場，演堅叔去打劫時的其中一位手下。」

黃錦燊輾轉來到香港，當時許冠傑正在拍攝日後名作《半斤八兩》。（許冠傑IG圖片）

《半斤八兩》為許冠文、許冠英及許冠傑三兄弟合作主演的重要作品。（《半斤八兩》電影劇照）

石堅於《半斤八兩》結局裡，帶同一班手下行劫戲院，黃錦燊因仰慕石堅而參演該段戲份。（《半斤八兩》電影劇照）

（《半斤八兩》電影海報）

與妻子趙雅芝結婚40年相處之道

今年適逢黃錦燊與妻子趙雅芝結婚40周年，他亦罕有分享與太太的相處之道，夫妻難免出現摩擦時，如何氹回太太：「我們都互相尊重，夫妻多年、朝夕相處一定會出現摩擦，由育兒教育到各自的事業，一定會有不同意見。最重要是盡量了解對方的出發點，許多時候自己的觀點未必完全正確，大家要妥協。」他亦笑言會主動氹回太太的情緒：「女孩子要哄的，要懂得控制脾氣，不要讓脾氣蓋過焦點。」

黃錦燊與趙雅芝今年結婚40周年。（張嘉敏 攝）

黃錦燊亦罕有分享與妻子趙雅芝的相處之道。（趙雅芝微博圖片）