JLo被爆離婚原因度蜜月兩人已有分歧　賓艾佛力疑戀上豪門千金？

拉丁天后Jennifer Lopez（JLo）與賓艾佛力（Ben Affleck）分手近20年後復合，兩人於2022年結婚，當時轟動全球。不過結婚不足兩年，兩人申請離婚，令不少網民都表示不再相信愛情童話。日前有外媒爆出，兩人對彼此的不滿自度蜜月開始，消息指是賓艾佛力先提出分手，更爆出男方已經跟豪門千金熱戀中。

JLo於2022年7月跟舊愛賓艾佛力（Ben Affleck）在拉斯維加斯拉埋天窗。（Getty Images）

綜合外媒報道，JLo與賓艾佛力3月就感情破裂，於4月26日正式分居，以「不可調和的分歧」為由提出離婚，更請求法官不要向雙方提出贍養費要求，只要求彼此支付律師費用。其中一個分手原因，據悉是賓艾佛力無法忍受媒體的高度關注，有知情人士透露賓艾佛力一段時間內配合演出，想努力融入，可惜這並不是他的本性，最終還是難以忍受，決定離婚。

此情不再。（IG圖片）

另外，一位JLo身邊人向傳媒透露，JLo非常憤怒，原因是賓艾佛力主動提出復合的。有指JLo拼命試圖挽救婚姻，但賓艾佛力卻無動於衷。在申請離婚進行期間，男方竟然被爆與小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的女兒Kathleen 'Kick' Kennedy多次約會，不過賓艾佛力暫時未回應兩人的關係。

賓艾佛力竟然被爆與Kathleen 'Kick' Kennedy（紅衫）多次約會。（IG圖片）