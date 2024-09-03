香港式離婚｜黃子華舞台劇公售購門票7大攻略+連結+座位表

《香港式離婚》2024黃子華舞台劇今日公開發售，繼早前宣布加開多18場，《香港式離婚》一共會有58場演出。請看《香港式離婚》舞台劇門票價錢、開售日期、演出時間等詳細資料。

《香港式離婚》黃子華舞台劇2024詳情

《香港式離婚》舞台劇｜加開18場

由於早前優先訂票反應熱烈，《香港式離婚》宣布加開18場，共58場演出。而所有門票今日上午10時公開發售。

《香港式離婚》舞台劇｜門票價錢

$480/ $680 / $880 / $1,080 /$1,280(VIP)

購票連結:《香港式離婚》購票連結

《香港式離婚》舞台劇｜購票攻略

1.需要先登記成為「撲飛」用戶，每個帳戶限購四張門票

2.選擇場次時, 記得揀選是否需要相連座位

3.填寫接收確認信及門票的電郵地址,請確保該電郵由購票直到演出當天都可以使用

4.完成購票後,會收到「撲飛」發出的確認信,確認信並不包含進場時所用的二維碼 (QR code)

5.所有進場使用的門票，會於演出前兩個星期或之前由「Cityline」發送到購票時所揀選接收門票的電郵地址

《香港式離婚》舞台劇｜派籌須知

1.最新更新:排隊前，需要打驗證碼

2.售票系統會於10時正開始「隨機派籌」，所以無論就算幾早入系統，也不代表你能獲得較前籌號，售票系統都是10時正開賣當刻「隨機派籌」

3.如果是10點後進入，系統則會按進入網站之先後次序派籌

《香港式離婚》舞台劇｜座位表

《香港式離婚》舞台劇｜演員

領銜主演：黃子華、劉嘉玲

演出：楊淇、楊詩敏、梁浩邦、趙伊禕



《香港式離婚》舞台劇｜演出日期

2024年12月13-15、17-22、24-29日、2025年1月2-5、7-12、14-16、18-19、21-26、31日、2月1-2日

加開場次:2025年2月4-9日、11-14日、16日、18-23日

總共場次:58場

2025年1月17日&2月15日:滙豐保險專場

演出地點:香港演藝學院歌劇院

演出時間：晚上8時

購票連結:《香港式離婚》購票連結

從海報剪影推算，都幾乎肯定是影后兼劇后劉嘉玲。（大會提供）

黃子華稱香港式離婚本土創作話劇的經典

早於2018年，黃子華曾經提及，在他的心中，香港本土創作話劇有三個經典，香港式離婚是其中一個。