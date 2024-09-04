破浪男女｜導演自費找繩縛師感受綑綁　親密指導員枕頭示範情慾戲

挾著「台灣影史歷來最大尺度色慾愛情電影」的聲勢，《破浪男女》即將登陸香港。金馬影帝吳慷仁從影以來首度正面全裸亮相，又與女主角劉主平合演出浴戲與浪漫床戲，突破「性」演出成為焦點。柯煒林首次赴台演穿乳膠全身衣的應召猛男，與梁湘華大玩SM愛的繩縛，話題性十足。《破浪男女》除了在港舉行媒體招待場，9月8日起即有優先場讓影迷先睹為快，更設有映後分享，率先邀請到導演楊雅喆以視像形式隔空與香港觀眾會面，剖白《破浪男女》創作理念。

吳慷仁在戲中會與女主角劉主平，合演出浴戲與浪漫床戲。（《破浪男女》劇照）

楊雅喆自編自導的《破浪男女》，瞄準了台灣都會男女的網路約炮文化，呈現大尺度的性愛場面，卻以詩意的方式探討現代男女的戀愛與性愛觀，如今最赤裸的議題，都在這部情慾電影裡，包括兩性以外的第三性之一跨性別人士、同性戀、三人行性愛（3P）、施虐與受虐（SM）、綁縛與調校（Bondage & Discipline）等等。導演楊雅喆說：「本片應該是台灣最奇幻、最美的愛情動作片！我們動作設計不只是親密動作，還有水下動作設計、舞蹈指導及繩縛師，動作團隊相當強大，把電影帶到美麗的地方。我們用一種很當代台灣的美學，描寫了一個島國的慾海深處的夢。而這個夢，是我真心想說的故事。」

電影會涉及跨性別人士、同性戀、三人行性愛（3P）、施虐與受虐（SM）、綁縛與調校（Bondage & Discipline）等等。（《破浪男女》劇照）

因為戲中有不少大尺度的情慾戲及親密動作，拍攝前期到拍攝期間都會有親密指導專責協助拍攝。所有親密動作的每一個體位，親密指導會先跟枕頭做一遍，然後親密指導再跟女生做一遍給男演員看，其後男演員跟枕頭做一遍，以確保演員可以放心盡情演出。當中更有一名BDSM (Bondage & Discipline / Dominance & Submission / Sadism & Masochism) 的繩縛指導。而導演是劇組裡第一個自己付費找繩縛師綑綁自己的人。導演笑說被綁過程感覺超爽，繩縛師不斷幫導演轉換動作，劇本裡面的人該享受什麼，導演一一率先感受，事後更靈感噴發。

導演為體驗，自費找繩縛師綑綁自己，她笑說被綁過程感覺超爽。（《破浪男女》劇照）

本片主角的確為電影獻出最自然的高難度演出，尤其兩位女主角劉主平、梁湘華把性愛詮釋得大方不造作，在華語電影中實屬罕有。吳慷仁在戲中最後一場關鍵性愛「動作戲」，導演回想當天從上午一直拍到下午，雖然鏡頭都是只拍一兩次就完成，但吳慷仁真的非常辛苦，也非常消耗體力，可能比真正的性愛還要累！吳慷仁自己也說：「拍到後面，我根本是進入了聖人模式！」坦言已變成冷感的休戰狀態。導演楊雅喆眼中的吳慷仁卻是「不斷交出最好表演」的演員，同時又爆出吳慷仁為《破浪男女》奉獻演出上的另一個「第一次」：「《破浪男女》是亞洲除了台灣之外，沒有一個國家能拍的內容。吳慷仁在片中又吃又舔女演員的腳趾，其實吃腳對演員來說比接吻困難，但吳慷仁突破了。能把腳吃的這麼情色又好看也只有吳慷仁演得出來，絕對是台灣演藝圈最會演吃腳趾戲的男演員！」

親密指導員對每個動作都有指引。（《破浪男女》劇照）

柯煒林早前親身到台灣配合電影宣傳時表示：「這是我第一部在台灣拍的電影，我很高興處男作給了雅喆導演，因為我小時候很喜歡他的《女朋友。男朋友》！」他打趣羨慕吳慷仁和劉主平可以談戀愛、牽手喝海鮮粥，自己與梁湘華的戲份側重借SM繩縛尋求慰藉與救贖，偏傷感和痛苦。他感性的說：「我不是很厲害的演員，只能把自己放在角色裡。雖然電影好像大膽刺激，但回歸到最終，我們都是愛情路上希望找到跟自己合得來的人。」

柯煒林飾演應召猛男，與梁湘華大玩SM愛的繩縛，話題性十足。（《破浪男女》劇照）

對於總被問到為何要拍一部這麼大膽探討主角對性和愛同樣需求與渴望的電影，導演楊雅喆親自解說：「一開始想拍的是輕鬆愛情喜劇，但我想講的是性和慾望，因為性是可以推動人活下去的強大能量。所以故事就越來越深入，不是我一開始就想要拍限制級或超大尺度，而是我面對性，和我做的功課和田調，都讓我決定最後要這樣拍。而《破浪男女》就是一部會讓你看到故事中角色的痛苦，但所有的痛苦就是讓你看到希望。」