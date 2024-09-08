專訪︱曾任大狀為梁家輝醉駕打官司　黃錦燊：唔想畀人影到佢掃街

香港資深演員黃錦燊（Melvin）入行50年以來，留下不少令觀眾印象深刻的銀幕與電視角色，其中最具代表性，必定為無綫電視長壽處境喜劇《真情》裡，與薛家燕飾演情侶檔的角色「貓屎」！及後黃錦燊亦曾轉職成為大律師，生涯處理不少案件審理，包括影帝梁家輝醉酒駕駛的訴訟。黃錦燊早前接受《香港01》專訪，分享《真情》角色「貓屎」的由來，以及轉職至法律界的過程。



黃錦燊早前接受《香港01》專訪，漫談經典作品《真情》與轉職大律師的生涯。（OTT攝）

無綫電視長壽處境喜劇《真情》，自1995年啟播後製作共1128集，其中薛家燕飾演的女主角好姨，男朋友「貓屎」由黃錦燊飾演，提到在《真情》初中段加入的過程：「當時家燕姐向珍姐（曾勵珍）要求要一個有型的男朋友，珍姐便答應她、想起找我回去拍。」至於「貓屎」的角色名，原來與黃錦燊的英文名Melvin有關，他笑言：「其實最初不是叫『貓屎』，薛家燕因為知道我英文名叫Melvin，諧音不就是『貓糞』？貓糞不就是『貓屎』？大家都覺得幾有趣，就一直用這個名字。」

黃錦燊於無綫電視長壽處境喜劇《真情》中，飾演貓屎一角，與薛家燕情侶檔上陣！（《真情》劇集畫面）

黃錦燊於無綫電視長壽處境喜劇《真情》中，飾演貓屎一角，與薛家燕情侶檔上陣！（《真情》劇集畫面）

回憶到與薛家燕當時長期合作，黃錦燊亦表示相當有趣：「家燕姐當然很幽默！苑瓊丹、還有最近離世的顏國樑都很好玩，因為喜劇重視大家之間的交流，時間、時機當握與對白，也要充分配合。」笑言與原班式熟絡後，因為群戲多、時裝劇情背景，讓一眾演員都輕鬆駕馭角色，亦不時出現「爆肚」等神來之筆！

黃錦燊笑言當年於《真情》與薛家燕、苑瓊丹及顏國樑等合作甚歡。（OTT攝）

黃錦燊與薛家燕當年於《真情》的互動，讓觀眾非常深刻。（《真情》劇集畫面）

黃錦燊與薛家燕當年於《真情》的互動，讓觀眾非常深刻。（《真情》劇集畫面）

黃錦燊參演《真情》長近四年，演出過程亦與日後轉職大律師的契機極有關係。黃錦燊表示《真情》集中在室內廠景拍攝，演員通告大多為日間，令晚間相當清閒，於是開始修讀倫敦大學在香港大學開辦的法律學位夜校課程：「當時夜校同期有不少公務員與警務人員修讀，其中一位同學就是任達華的兄長任達榮，他當時已經晉升至相當高級，是重案組的領導。修讀幾星期後，看到報紙發生許多宗大案，均由重案組處理，便估計任達榮無法讀完課程，直至今天我們見面都會以此開玩笑！」

黃錦燊修讀法律學位時，曾與任達華的兄長任達榮為同學。（OTT攝）

在影圈打滾多年，黃錦燊直言在《真情》後期遇到瓶頸：「角色開始重覆，不斷飾演警司、黑道頭目等，覺得失去挑戰性，剛好在法律方面感興趣，於是決定試一試。」年近半百才決定轉行，黃錦燊表示因為一直留有不少儲蓄所以沒有顧慮，亦趁妻子趙雅芝發展穩定，決定嘗試轉職至法律界。

黃錦燊坦言轉職成為大律師前，在演藝路途遇上瓶頸。（OTT攝）

黃錦燊轉職成為大律師後，多年來一直保持低調，連最後為廉政公署拍攝的劇集作品，亦需要申請許可：「剛剛轉行的時候，已經為ICAC拍攝數集特輯，他們想再找到拍攝，我便提出需要得到大律師公會的許可，ICAC亦寫信表示我非常適合飾演該角色，那次亦獲得批准。」

黃錦燊曾為廉政公署拍攝多部劇集特輯。（《廉政行動1996》劇集劇照）

黃錦燊曾為廉政公署拍攝多部劇集特輯，任達華亦有主演。（《廉政行動1996》劇集劇照）

離開娛樂圈後，黃錦燊在18年大律師生涯中，曾處理不少案件，其中最著名莫過於為影帝梁家輝處理醉酒駕駛的訴訟。黃錦燊回憶時表示：「我能夠稍稍透露梁家輝的案件，當時同事牽涉刑事與民事訴訟，刑事部分是醉駕，他不幸地有人駕車撞上他的車，於是要『吹波』，剛好他吃飯時喝過幾杯酒，便控告他醉酒駕駛。」

梁家輝於2006年1月6日因醉醉駕駛案件接受裁決。（視覺中國）

黃錦燊表示在影圈裡早已認識梁家輝，代表對方出庭亦得到理想結果：「他表示不想判處社會服務令，讓人拍攝到他掃垃圾，於是求情方面讓他得以緩刑，他當時相當滿意。」在民事方面，涉事的一位巴士司機控告梁家輝，指事故後因傷無法繼續工作，提出大額索償：「民事訴訟處理長達一周，亦到好結果，證明對方的傷患或工作上的阻礙與該宗意外無關，兩宗訴訟的結果也不錯。」

黃錦燊當年為梁家輝擔任大律師。（視覺中國）

談到生涯中經歷的逆境，黃錦燊坦言成為演員與大律師均面對同一問題：「生涯裡當然曾經歷困難，其實我選擇後來兩個行業都相當被動。藥劑業當然不被動，業內缺乏人手、藥劑師相當搶手。但我轉職成為演員時，情況相當被動，幸運地正處黃金年代，同時有機會參與幕後工作，顧慮相對較少。」至於成為大律師，原來亦會面對相同的問題：「大律師採用聘任制，要等事務律師找你才接到工作，當初亦相當緊張！