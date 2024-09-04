憐憫的種類｜愛瑪史東《可憐》鐵三角組合　駭人畫面挑戰影視尺度

憑史詩鉅獻《可憐的東西》（Poor Things）橫掃本年度全球多項電影大獎後，鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）與奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone），更再度邀得同憑《可憐的東西》提名奧斯卡男配角的資深男星威廉達福(Willem Dafoe)出演，這個「鐵三角」組合，帶來三度合作的新作《憐憫的種類》，已於Disney+ 獨家上線。

鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）與奧斯卡金像影后愛瑪史東（Emma Stone）再度合作。（《憐憫的種類》劇照）

《憐憫的種類》的故事絕對是延續《可憐的東西》華麗又瘋狂的敘事手法，為大家帶來另一種震撼視覺﹑意想不到的荒誕奇遇，以奇情﹑大膽﹑怪誕的視角游走導演的意識世界，牽領大家揭開人性潛在的黑暗及醜惡，絕對是影壇繼《可憐的東西》後又一衝擊思想，讓人反覆思考之作！

戲中三個故事間似有還無的關連彰顯了導演的黑色幽默， 加上導演的獨特美學，拼湊出矛盾﹑讓人不安的反差。（《憐憫的種類》劇照）

導演尤格藍西莫成功為愛瑪史東奪下第二座奧斯卡影后。（《憐憫的種類》劇照）

電影以多段式詭秘故事獨立呈現，展現導演招牌的怪誕風格。電影於上線前，一直只向外透露是三段式寓言電影，令電影詭秘感推至最高。三個獨立故事以同一班演員貫穿出演，成果亦不負眾望，為觀眾帶來三個層次的衝擊。

電影中三個故事的結局都沒有言明，還隱藏了很多極具反思的細節和謎團，等待觀眾解讀。（《憐憫的種類》劇照）

（《憐憫的種類》劇照）

大膽駭人畫面

電影在情節上，加入大量大膽意識及畫面，包括割下手指滿足丈夫食慾﹑舔血的變態血腥場面，亦有赤裸露骨的情慾對白及畫面﹑邪教洗腦及剝削教徒的儀式等。三個故事間似有還無的關連彰顯了導演的黑色幽默， 加上導演的獨特美學，拼湊出矛盾﹑讓人不安的反差，令同一主題發揮出三個暗黑荒誕的故事。電影中三個故事的結局都沒有言明，還隱藏了很多極具反思的細節和謎團，等待觀眾解讀。