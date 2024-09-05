不羈騎士｜新一代型男奧斯汀畢拿　完美展現騎著電單車的黑皮褸

電影《不羈騎士》（The Bikeriders）改編自真人真事，以真實幫會「芝加哥亡命之徒俱樂部」前成員攝影集為創作靈感，聯同兩大型男湯哈迪、奧斯汀畢拿，講述虛構電單車幫派「狂徒會」成員的眾生百態，揭示美國歷來最具爭議的地下電單車社群的真實面貌。到底惡名昭彰的美國中西部非法電單車幫會，是陽剛粗獷兄弟情的載體、邊緣男性圍爐取暖的歸宿，還是亡命之徒的葬身之地？

奧斯汀畢拿就是一條型棍，男士羨慕女士愛慕。（《不羈騎士》劇照）

《不羈騎士》五大看點

男人的浪漫——無聊事認真做

被稱為「男人的浪漫」的事物，總是充滿「陽剛氣息」，還帶著一股只有男人才明白的「傻勁」。99%女人對此毫不感興趣，即使她們多次要求男人停止，他們依然當耳邊風。《不羈騎士》講述一群美國中西部的不羈男士，因對電單車的共同狂熱走到一起。湯哈迪更決定「無聊事認真做」，成立車會「狂徒會」。壞男孩無視階級差異，閒時飛車、闖紅燈、躲避警察。即使組織逐漸變質敗壞，老婆們多番勸說他們退出，但他們仍堅持用這種「男人的浪漫」自得其樂。

原諒話也不講半句，女士就是不理解男人的浪漫。（《不羈騎士》劇照）

壯觀！限量1,750輛復古電單車

哈雷戴維森（或「哈利」，即Harley-Davidson）高層曾造訪俄亥俄州的片場，對車會領袖莊尼角色念念不忘，決定以莊尼駕駛的1956年FLH哈雷電單車(經改裝)為概念基礎，結合Heritage Softail型號，再加上莊尼車上的紅白「slash」裝飾，設計出2024年全球限量1,750輛的Hydra-Glide Revival電單車。Hydra-Glide Revival融入上世紀中葉的流行元素，尤其是油箱標誌、帶有流蘇的座椅等細節，被認為是市場上最成功的復古電單車之一。

騎著電單車的黑皮褸，唔知平時係咪沒有飲品只有酒。（《不羈騎士》劇照）

奧斯汀畢拿從影以來最MAN之作

曾飾演「貓王」的奧斯汀畢拿在《不羈騎士》中徹底拋開「官仔骨骨」形象，為班尼此角呈現髮型凌亂、鬍鬚雜亂、不修邊幅的MAN爆造型，例如穿著磨損破洞的牛仔褸，以極其隨意的姿態在公路上單手駕駛電單車，完美流露鐵騎男不羈風範。難怪由祖迪高瑪飾演的嘉菲在酒吧與其邂逅，見識他憂鬱深邃的眼神後，便毫不猶豫地跳上鐵騎後座，隨著這個不羈放縱、熱愛自由的壞男孩風馳電掣。

面對當年情，真心說句劇組在呈現60年代的美學，相當仔細。（《不羈騎士》劇照）

45部經典鐵騎公路飛馳

為了真實呈現60年代的芝加哥電單車會，導演搜羅了45部經典電單車進行拍攝，其中部分鐵騎更來自電單車特技指導傑夫米爾的私人珍藏。這些電單車各具特色，甚至會因為不同的天氣而「耍大牌」罷工。不過，有幸一次過欣賞多部特色鐵騎在公路上飆車的畫面，對於電單車愛好者來說絕對是一場視覺盛宴！

燃燒性命，誰都聽命，輪胎帶著，咆哮叫聲。（《不羈騎士》劇照）

精緻重視60年代懷舊感及Biker Jacket文化

《不羈騎士》雖是彩色電影，卻保留黑白照片懷舊感，全因全片採用闊幕變形鏡頭及柯達電影菲林拍攝，以此呈現老舊電影質感。服裝方面，每件背心均度身訂製，其中包括所謂「1%」徽章，含義源自美國汽車協會曾聲稱99%的騎士都是守法公民，幫會成員則自豪地稱自己為「1%」，背心又印上「狂徒會」專屬圖案，代表成員對車會的忠誠。此外，劇組罕有安排「老化染色師」，讓戲服看起來骯髒破舊，務求從布料上亦能感受60年代氣息。