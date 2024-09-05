專訪｜彭秀慧新作思念亡母　從過千舊照再認識︰遺憾沒追問年輕事

彭秀慧的全新獨腳戲，單看劇名《失憶諒解備忘鹿》已具話題，是關於失憶？備忘？還有一隻鹿？「全中，還有諒解這部分。」彭秀慧說。



有留意郭富城過去數次演唱會，每唱到《失憶諒解備忘錄》都必定是最花心思，最有看頭，舞台擴展得最厲害的一刻，足見他對這首歌的喜愛程度。至於首歌是講甚麼？記憶已失蹤了吧……



彭秀慧都一樣，識唱這首歌，但歌詞真正的意思，是直至想用它來作為劇名才誠心細閱，結果發現那份聯擊竟然吻合到無力抗！至於何解會出現鹿，絕不會是貪口爽玩食字那種「泰」冇內涵之流吧！



鳴謝

化妝︰Iris Luk

髮型︰Jo Lam @ Salon Trinity

服裝︰Loro Piana

場地@momento

彭秀慧選擇再演獨腳戲，因為覺得是時候再敲敲自己心底道門，聽聽自己的心聲。（葉志明 攝）

聽聽自己的心聲

彭秀慧對上一齣獨腳戲是《Tiffany》，距離首次演出都12年，期間彭導都參與過不同類型創作，包括演員及電影導演，來到這個時刻，是時候敲敲自己道門，聽聽自己的心聲。「獨腳戲是最個人的表達，因為自己有份去演。如果要拍一個作品，當你好有情感去拍，要先將這份情感傳送到演員，傳送到工作人員上才能夠拍出來，過程好漫長，但其擴散速度及範圍一定比舞台劇大。」

《29+1》的成功，甚至拍成電影，更摘下第37屆香港電影金像獎新晉導演獎。（《29+1》劇照）

《29+1》是要解答自己對三十疑惑。「我創作時其實不太驚30歲，只是見到四周氛圍都這樣，於是抽身去看。」來到今次，《失憶諒解備忘鹿》就是由自己和媽媽的相處到離開，而去創作。

「媽媽離開時並不是天崩地裂的悲痛，始終她都年紀大，好理解人生是這樣循環。媽媽是個好喜歡回憶的人，但他老年患有腦退化。」

是有點難受，但彭秀慧並沒有不斷問點解，她選擇積極地幫她刺激腦部，不斷播舊片，不斷播她喜歡的音樂，做很多練習，數波仔等……「會不時問她屋企電話幾多號，問到後來已經不願回答我。」

彭秀慧與媽媽之間慶幸沒有嚴重的遺憾，唯獨會怪自己沒有追問更多關於媽媽年輕時的輕狂事。（葉志明 攝）

失去的記憶跑到哪裡去

彭母是個好玩，貪靚，祟洋的人，身邊有很多外國朋友，但這些都是彭導不知情的，直至幫媽媽執拾物品時，從過千張相片中才慢慢發現。「她喜歡影相，有個習慣是不喜歡望鏡頭，細個覺得媽媽好作狀，甚至好憎要糾正她，只要她一這樣我便會行開大叫︰『大作狀喇！？但到我現在重看她的相，客觀地說，點解咁靚，點解細個冇去欣賞這種美，點解自己冇遺傳多一點，這都是我事後明白和諒解的事。」

根據彭秀慧解說，失去的記憶會成為一頭角。（官方提供）

相信大部分做人仔女的，都會跟媽媽有過糾結，「我現在正好是去到，自己當年最不明白媽媽時，做媽媽的年紀。設身處地去柅，我有冇明白她多一點，我現在會跟一個十幾歲的女仔吵鬧嗎？遺憾是媽媽在生時，沒有問太多關於她年輕時的事。」

媽媽患腦退化，彭秀慧好奇地想，那失去的記憶會跑到哪裡去？「可能會去到頭頂成為頭角，我本身很喜歡鹿這動物，覺得牠善良有智慧，所以整個劇的創作源點，就是在我和媽媽之間。」

在媽媽過千張照片中，才正式去了解這位至親。（葉志明 攝）

彭秀慧提起媽媽，仍會觸動淚腺。（葉志明 攝）

沒下一代的現代女性

過去幾年，身邊人的動向都定必觸動到自己，「身邊朋友，工作衝完，到生了小朋友，人生的寄託便落到小朋友身上，不再為事業不停衝，又或為了下一代選擇移民。但我沒有小朋友，那麼我又為甚麼而活，如果為自己，那個自己又是甚麼？所以今次個劇，想講一個冇仔女冇家庭的現代女性，其生存動力和目標又會是甚麼？我慶幸自己這刻還有事情想去衝，那到我70歲時又是甚麼環境，又想為甚麼而活，自己都開始這樣去思考。」

細心去重溫一次歌詞，驚覺其劃時代的內容。（葉志明 攝）

記憶作廢吧

再劇名，源於郭富城的一首歌，對彭導而言是有記憶，識唱，但從未細看過歌詞。直至腦海泛起這份歌詞，於是誠心去細閱，竟發現歌詞上有很多地方跟現狀相呼應，「『迷失故事 上演了人人發慌』『記憶 已失蹤了吧 記憶 作癈吧』已經消失了的，記住又點？倒不如作廢吧！這想法到底是灰心還是積極？」