逆鱗︱星女郎張雨綺新作情挑江湖風暴　曾零片酬報答周星馳成佳話

內地黑幫犯罪電影《逆鱗》，由大慶執導，「百億票房先生」沈騰、「星女郎」張雨綺、高捷、蔡文靜、曲哲明等領銜主演，已於今日（5日）在香港及澳門正式上映！張雨綺於《逆鱗》裡飾演「江湖大嫂」，為高捷所飾演黑白兩道通吃的富商黃朝晉的女朋友，但卻與沈騰所飾演的黑道大哥尊非暗生情愫，計劃與黃朝晉分手後攜尊非遠走高飛，在交恨交纏的關係中，張雨綺的美貌與風情挑起一場江湖風暴！

張雨綺於新作《逆鱗》裡飾演蘇笑，本身為富商黃朝晉的女朋友。（《逆鱗》電影劇照）

然而張雨綺在劇情中，亦與沈騰飾演的黑道大哥暗生情愫。（《逆鱗》電影劇照）

高捷於《逆鱗》裡飾演黑白兩道通吃的富商黃朝晉。（《逆鱗》電影劇照）

沈騰於《逆鱗》裡飾演黑道大哥尊非。（《逆鱗》電影劇照）

現年36歲的張雨綺憑周星馳最後一部主演作品《長江7號》爆紅，成為被受力捧的星女郎，期後「零片酬」與周星馳再合作《美人魚》，一度成為影圈佳話。張雨綺於2008年參演《長江7號》飾演女主角袁老師，在戲中與星爺及小主角徐嬌有不少對手戲，張雨綺亦憑清秀五官因此在華語影壇爆紅，此後主演多套內地電影及電視劇。及至2016年，周星馳開拍電影《美人魚》時，起用新一代星女郎林允飾演女主角，而張雨綺則飾演反派角色李若蘭，演技被受認同，被觀眾讚賞為最有實力的「星女郎」。

當年《長江7號》令張雨綺爆紅，以「星女郎」之名發展得有聲有色。（《長江7號》電影劇照）

有傳周星馳拍攝《美人魚》時，臨時決定請張雨綺演出，張雨綺不但一口答應參演，更甘願以零片酬接拍，目的為報答星爺當年一手發掘她主演《長江7號》之恩。雖然張雨綺早年曾簽約星爺門下的星輝海外有限公司，但不出兩年便提前解約、自立門戶，然而星爺與張雨綺卻未因此反面，從張雨綺為星爺免收片酬便可見一斑。《美人魚》最後於內地賀歲檔期上畫，票房大收33億元人民幣，星爺亦封八位數字利是作為謝禮，比正式的片酬更豐厚！

張雨綺為報答周星馳一手發掘，零片酬答應參演《美人魚》，票房大受後獲星爺封8位數利是。（《美人魚》電影劇照）

張雨綺成名後亦有過數段高調戀情，更曾多次被指介入富商婚姻成為小三、與剛結識富商於酒店過夜，感情經歷多不勝數。前男友包括與汪小菲，往後先後與王全安結婚離異，與第二任丈夫袁巴元於2017年誕下一對龍鳯胎，但及後因為家庭糾紛離異。雖然張雨綺身為一子一女的母親，然而不論五官與身材均保養得宜，絲毫不輸青春的全盛時期，令人非常羨慕！

張雨綺出席康城影展的性感造型（微博@張雨綺）

37歲的張雨綺依然非常靚女兼身材好！（微博圖片）

點擊即睇更多張雨綺靚相：