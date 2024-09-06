威尼斯影展︱章子怡現身紅地氈成焦點　罕有性感不輸Lady Gaga

國際影壇盛事「第81屆威尼斯影展」現正舉行，日前反英雄電影續作《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）舉行首映禮，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及Lady Gaga兩位主演於紅地氈上亮相，成為全場焦點。在參演《小丑：雙瘋》的演員以外，本屆主競賽單元評審兼華語影壇大滿貫影后章子怡亦有亮相，性感度更直逼女主角Lady Gaga，被受內地網民注目！

Lady Gaga主演的《小丑：雙瘋》於威尼斯影展舉行首映禮。（視覺中國）

向來時尚風格大膽的Lady Gaga，一身誇張的長裙與頭飾搶盡全場焦點。（視覺中國）

華語影壇大滿貫影后章子怡，於今屆威尼斯影展以評審身分亮相。（視覺中國）

《小丑：雙瘋》的女主角Lady Gaga一向以時尚作風大膽聞名，在紅地氈上不論誇張裙裝、頭飾及胸前性感度，均搶盡全場焦點。而作為評審的章子怡，繼康城影展後再度亮相國際影壇盛事，亦把握機會以最佳狀態示人，以典雅的單色超低胸連身長裙登場，成為兩大主角以外最觸目的國際巨星！章子怡裙裝領口低開至臍際，雖然胸前封有一片透明薄紗，但仍然展現迷人胸線與平坦腹部，性感度不輸Lady Gaga！

章子怡現身威尼斯影展時狀態大勇！（視覺中國）

章子怡現身威尼斯影展時狀態大勇！（視覺中國）

章子怡明顯心情大好，表情多多、活力十足！（視覺中國）

章子怡明顯心情大好，表情多多、活力十足！（視覺中國）

現年45歲的章子怡，自去年10月宣布與結婚8年的內地搖滾歌手汪峰離婚後，重新活躍於國際影壇，動向亦備受內地網民關注。章子怡日前亮相威尼斯紅地氈，在內地網絡火速瘋傳，有網民大讚章子怡離婚後心情大好、因此外貌回春10年，從現場高清相片可見，章子怡雖然未有化上濃妝、略見膚斑，但膚質明顯狀態極佳、燦爛笑之下仍不見堆出笑紋與眼紋，外貌簡直回春以三十多歲的初熟女性，而且回復開朗心情與活力！

章子怡離婚後被大讚回春10年，外貌似初熟女性！（視覺中國）

章子怡離婚後被大讚回春10年，外貌似初熟女性！（視覺中國）