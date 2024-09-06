《Minecraft》真人版電影預告曝光　一日點擊破2千萬劣評如海嘯

史上最暢銷電子遊戲《Minecraft》的真人版電影《A Minecraft Movie》初回預告近日公開，電影由Jared Hess執導，積碧克（Jack Black）及「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）等主演，預告在YouTube公開1日，點擊率就突破2000萬，不過網民的留言幾乎一面倒劣評，可謂體無完膚的地步。

《A Minecraft Movie》預告在YouTube點擊率超過2千萬，讚好人數52萬，片方沒有公開劣評人數。（影片截圖）

其實早在公布開拍《Minecraft》真人版電影時就引起公憤，網民認為無論點拍都係出事，根據片方提供的資料，《A Minecraft Movie》故事講述「四名個性迥異、原本在日常生活中各自面對不同的困境的人，在命運的轉折下令他們被吸入一個神秘的傳送門，進入一個奇幻的世界：一個由想像力構建的奇特立方體奇境。為了回到現實，他們不僅需要掌握這個奇異世界的規則，還必須保衛它，抵禦如豬布林和殭屍等邪惡生物的侵襲。在這場冒險中，他們遇到了一位意想不到的盟友——專家工匠Steve，五人將在冒險途中面對各種挑戰，必須培養勇氣，並重新發掘那些讓他們在現實世界中獨具創意的特質。這些特質不僅是他們在這異世界生存的關鍵，更是他們在現實茁壯成長、克服困難所需的技能。」

一向觀眾緣極好的Jack Black都救唔返套戲。（影片截圖）

睇落劇情都算有紋有路，然而預告片公開後，網民留言一面倒劣評：「根本係ChatGPT整出嚟」、「《白雪公主》電影終於有對手」、「同意拍呢部戲嘅人，死期就嚟到」、「電影公司唔鍾意錢可以送俾我吖」。