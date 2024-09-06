嘩鬼家族｜添布頓超級粉絲柳應廷　獲阿卜認可贈偶像親筆簽名海報

華納兄弟影片睽違36年，把影史上最黑色荒誕的經典IP「嘩鬼家族」推出延續篇，由鬼才巨匠添布頓導演再度揸弗，《嘩鬼家族Beetlejuice》(BEETLEJUICE BEETLEJUICE)未開畫已經話題十足，除了上集的米高基頓回歸標誌性角色，還有雲露娜維達、嘉芙蓮奧哈拉強勢歸來。當然亦有新血加盟，包括賈斯汀費路斯、蒙妮卡貝露琪、Arthur Conti、珍娜奧特嘉、威廉達福等，人腳相當鼎盛。首映日開畫更旋即成為開畫票房冠軍。

由阿卜帶來的親筆簽名海報，阿Jer興奮收下。（電影公司提供）

可以見到電影角色走入真實世界，阿Jer覺得意想不到。（《嘩鬼家族Beetlejuice》劇照）

近日，不少市民在香港四處包括機場、星光大道、太空館、中環碼頭等野生捕獲到陰間使者「阿卜」的踪影，似是在尋找一些東西，據了解後得悉原來「阿卜」是被總部委以重任，作為特派使者來港尋找阿Jer，皆因阿Jer 是公認嘅添布頓超級粉絲。「阿卜」最終在努力下成功找到阿Jer，「一人一鬼」一見如故，談笑風聲，載歌載舞，然後「阿卜」將有Tim Burton親筆簽名的《嘩鬼家族Beetlejuice》海報送給阿Jer，阿Jer在見到「阿卜」後十分驚喜，他說︰「真係好Surprise，可以見到電影角色走入真實世界，真係意想不到，而且仲送咗張有Tim Burton親筆簽名嘅美版海報俾我，真係好開心，對我嚟講真係意義重大。我由好耐以前已經鍾意Tim Burton，《朱古力獎門人》《怪誕城之夜》《愛麗絲夢遊仙境》開始，佢拍嘅作品都好經典，好佩服佢嘅可以創作到一個屬於佢自己嘅風格。」

事隔36年，最黑色荒誕的經典IP「嘩鬼家族」推出延續篇，上集的米高基頓回歸標誌性角色。（《嘩鬼家族Beetlejuice》劇照）

Jer仲同阿卜玩埋自拍。（電影公司提供）

要好好珍藏留念。（電影公司提供）

阿Jer更透露了自己與《嘩鬼家族》的緣份，他說：「今年年頭創作兩首新歌嘅時候咁啱翻睇咗一次套戲，所以我希望可以藉住首歌向Tim Burton致敬，亦都藉此提醒自己在音樂上都要堅持自已嘅風格。而咁啱嚟梗又有《嘩鬼家族Beetlejuice》上映，真係好期待同想快啲入戲院睇！」